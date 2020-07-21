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Лолита поселила на даче семейную пару ради котов 

Lenta.ru и ещё 2 44 минуты назад
Лолита поселила на даче семейную пару ради котов
Фото: Lenta.ru
Российская певица Лолита рассказала, что специально поселила на своей даче в Подмосковье семейную пару, чтобы та присматривала за котами артистки. Однако впоследствии супругов пришлось уволить. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам Лолиты, она девять месяцев не была на даче, а потом внезапно решила туда приехать. «И оказалось, что дом разнесли просто в хлам. Было желание вальнуть, вот реально убить! Но я их просто уволила — статьи я знаю. А вообще чувствую, что становлюсь социопатом…» — пожаловалась певица.
Также она рассказала, что тоскует по своей собаке, оставшейся в Болгарии. «Но за ней сейчас смотрит сосед: каждый день присылает фотографии моего пса. Перевезти его я не могу: все мои животные — подобранные, они привыкли к свободе и не приучены к перелетам. Я вообще считаю, что тягать за собой животное — это неправильно», — отметила артистка.
Ранее Лолита заявила, что выгнала домработницу, которая делала уборку у нее дома на протяжении 15 лет. «Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных», — сказала певица. По ее словам, из сумки уже давно пропадали деньги, но артистка думала, что каждый раз обсчитывалась.
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