Любовник жены Жигунова рассказал о «наследстве» актрисы 

Ярославцев утверждает, что не он отец ребенка жены известного продюсера Сергея Жигунова . Со слов любовника Новиковой, замужняя актриса уже была беременной в тот период, когда между ними вспыхнул роман. Тогда актеры вместе работали в одном театре Вахтангова. Об этом Ярославцев рассказал в интервью «Экспресс газете».

"Верочка уже была замужем и ждала ребенка. По моему мнению, беременность очень красит женщину. Помню, она пришла на репетицию, и я сразу потерял голову", — поделился воспоминаниями актер.

На момент начала отношений с Ярославцевым, Новикова была в браке с документалистом Дмитрием Васюковым . Актриса поссорилась с супругом и стала тайно встречаться со своим коллегой. Ярославцев принял замужнюю возлюбленную с «наследством» в виде чужого ребенка.