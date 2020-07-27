Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовник жены Жигунова рассказал о «наследстве» актрисы 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
Любовник жены Жигунова рассказал о «наследстве» актрисы
Фото: Слово и Дело
Ярославцев утверждает, что не он отец ребенка жены известного продюсера Сергея Жигунова. Со слов любовника Новиковой, замужняя актриса уже была беременной в тот период, когда между ними вспыхнул роман. Тогда актеры вместе работали в одном театре Вахтангова. Об этом Ярославцев рассказал в интервью «Экспресс газете».
"Верочка уже была замужем и ждала ребенка. По моему мнению, беременность очень красит женщину. Помню, она пришла на репетицию, и я сразу потерял голову", — поделился воспоминаниями актер.
На момент начала отношений с Ярославцевым, Новикова была в браке с документалистом Дмитрием Васюковым. Актриса поссорилась с супругом и стала тайно встречаться со своим коллегой. Ярославцев принял замужнюю возлюбленную с «наследством» в виде чужого ребенка.
Жигунов два раза расставался с Новиковой. Впервые он изменил жене с актрисой Анастасией Заворотнюк. В последние месяцы стало известно о том, что продюсер стал встречаться с копией «прекрасной няни» — приморской журналисткой Викторией Ворожбит. При этом формально Жигунов все еще остается мужем Новиковой.
Видео дня. Что нельзя делать после бани
Слово и Дело: последние новости
Покойная звезда "Унесенных ветром" всю жизнь соперничала с младшей сестрой Покойная звезда "Унесенных ветром" всю жизнь соперничала с младшей сестрой Провидец объяснил, почему Тимати не женится Провидец объяснил, почему Тимати не женится Потап откровенно рассказал о жарких ссорах с женой Настей Каменских Потап откровенно рассказал о жарких ссорах с женой Настей Каменских
Женский форум
Другое , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Дмитрий Васюков , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что женщины действительно любят в постели
Что женщины действительно любят в постели
Откровенный топ стал новым трендом среди моделей
Откровенный топ стал новым трендом среди моделей
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
03:01
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
Звёзды Дети
Зачем принимать горячий душ в жару
02:53
Зачем принимать горячий душ в жару
Здоровье Дом и сад
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение