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Ургант худеет в спецклинике по примеру Гузеевой 

Экспресс газета 1 час назад
Ургант худеет в спецклинике по примеру Гузеевой
Фото: Экспресс газета
Звезда Первого канала Иван Ургант уже начал подготовку к грядущему телесезону. Несмотря на то, что в запасе у него еще месяц, шоумен последовал примеру коллеги по цеху Ларисы Гузеевой и отправился в специализированную клинику, где пациентам помогают сбросить лишние килограммы и очистить организм.
Элитное учреждение находится недалеко от Санкт-Петербурга, в Репино прямо на побережье Финского залива. В клинике можно пройти полное обследование организма, занимающее два-три дня, поправить здоровье и похудеть. Ведущая «Давай поженимся!», к примеру, бывает тут регулярно, признаваясь, что только в дали от Москвы ей удается соблюдать диету. В прошлом году, к примеру, актриса хвасталась, что за шесть дней в Репино сбросила три килограмма.
Каких результатов надеется добиться Ургант, он уточнять не стал. Суда по фото ведущего из клиники, внешне он не сильно поправился, хотя не исключено, что жир у шоумена скопился в незаметных местах.
К слову, в клинику вместе с ведущем Первого канала отправилась и его семья: жена Наталья Кикнадзе и дочери — 12-летняя Нина и 4-летняя Валерия. Старшая же Эрика, падчерица шоумена, в настоящее время находится в США, где учится на дизайнера.
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Другое , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе , Лариса Гузеева
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