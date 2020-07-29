Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонаева призналась в бесплодии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 3 часа назад
Водонаева призналась в бесплодии
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущая Алена Водонаева воспитывает единственного сына, которому девять лет. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» призналась, что больше не может иметь детей.
Водонаева рассказала, что первые несколько беременностей у нее оказались неудачными, передает Рен ТВ с ссылкой на фильм «Водонаева. Исповедь».
Так, первые две были внематочными, из-за чего врачи удалили одну «трубу», во время третьей у малыша остановилось сердце, а во время четвертой у ребенка было предлежание. Тогда знаменитости сделали кесарево сечение.
Последняя беременность тоже оказалась внематочной.
«Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. Вот именно тогда я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая, как все. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб», — рассказала Водонаева.
Кроме того, Водонаева призналась, что пережила изнасилование в 14 лет. Артистка рассказала, что ее подобрал на улице незнакомец, обещая подвезти домой. Однако вместо этого он отвез ее к себе, где все и прозошло.
Ранее телеведущая возмутилась словами протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками», назвав его слова сексистскими.
Кроме того, Водонаева оказалась в центре скандала после заявления о том, «нищие» россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также назвала получателей маткапитала «пьющими» и «маргиналами». Водонаеву пригласили на беседу в полицию, после чего она отказалась участвовать в телепрограммах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Наши дети научились платить Наши дети научились платить Дегтярев решил открыть детские лагеря в Хабаровском крае Дегтярев решил открыть детские лагеря в Хабаровском крае 12 советов для переболевших коронавирусом 12 советов для переболевших коронавирусом
Женский форум
Другое , Димитрий Смирнов , Алена Водонаева , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как звезды выглядят без фильтров
Как звезды выглядят без фильтров
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
«Она развела меня с женой»
«Она развела меня с женой»
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
03:16
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
Звёзды
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Откуда берется плесень на хлебе
11:13
Откуда берется плесень на хлебе
Еда Здоровье
Выяснилось, что белая одежда не спасает от УФ-лучей
12:03
Выяснилось, что белая одежда не спасает от УФ-лучей
Здоровье Мода
Как отсутствие секса влияет на здоровье
02:18
Как отсутствие секса влияет на здоровье
Здоровье
Специалисты назвали самый полезный крыжовник
02:25
Специалисты назвали самый полезный крыжовник
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение