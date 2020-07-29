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Звезда Playboy подогрела слухи о романе с мужем Бородиной 

Слово и Дело 3 часа назад
Звезда Playboy подогрела слухи о романе с мужем Бородиной
Фото: Слово и Дело
Сербские СМИ привели слова звезды о романе с женатым мужчиной. Вучелич рассказала журналистам, что встречается с таинственным бизнесменом, который вскоре уйдет от супруги и станет ее официальным бойфрендом. При этом иностранное издание выяснило, что речь идет об известном предпринимателе и блогере Курбане Омарове.
Бородина и ее муж не успели отреагировать на шокирующее известие, как Вучелич уже обратилась к общественности. По словам модели, СМИ поделились недостоверной информацией.
"Пожалуйста, не публикуйте ложные сведения! Я никогда не делала заявлений по этому вопросу. Это не мой стиль — отрицать и сплетничать", — написала она в Instagram-аккаунте.
Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году, звездная пара воспитывает общую дочь Теону. Также у Бородиной есть дочь от первого брака Маруся, а у ее супруга — сын Омар, сообщило издание «Дни24».
Ранее Oanews рассказало, как Ксения Бородина ответила на подозрения в увеличении груди.
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Другое , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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