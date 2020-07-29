Звезда Playboy подогрела слухи о романе с мужем Бородиной 

Сербские СМИ привели слова звезды о романе с женатым мужчиной. Вучелич рассказала журналистам, что встречается с таинственным бизнесменом, который вскоре уйдет от супруги и станет ее официальным бойфрендом. При этом иностранное издание выяснило, что речь идет об известном предпринимателе и блогере Курбане Омарове.

Бородина и ее муж не успели отреагировать на шокирующее известие, как Вучелич уже обратилась к общественности. По словам модели, СМИ поделились недостоверной информацией.

"Пожалуйста, не публикуйте ложные сведения! Я никогда не делала заявлений по этому вопросу. Это не мой стиль — отрицать и сплетничать", — написала она в Instagram-аккаунте.

Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году, звездная пара воспитывает общую дочь Теону. Также у Бородиной есть дочь от первого брака Маруся, а у ее супруга — сын Омар, сообщило издание «Дни24».

Ранее Oanews рассказало, как Ксения Бородина ответила на подозрения в увеличении груди.