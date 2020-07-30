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Развод Галкина и Пугачевой возмутил шансонье 

ИД «Собеседник» и ещё 7 30 июля 2020
Развод Галкина и Пугачевой возмутил шансонье
Фото: ИД "Собеседник"
Шансонье Евгений Кемеровский известен не только как сольный исполнитель, но и как автор хитов Ирины Аллегровой, Бориса Моисеева и Кати Лель. Знаком он и с Аллой Пугачевой. Правда, дружеских отношений с Примадонной у него не сложилось. — Мы очень редко встречались с Аллой, — рассказывает Кемеровский. — Первый раз увиделись, когда она пригласила меня выступать на свои «Рождественские встречи». Я пел ее песню «Уж сколько их упало в эту бездну». Выступил неплохо. Я не знаю, почему мы не подружились. С кем-то складывается, с кем-то — нет. Я все эти годы работал и вообще никуда не ходил. Алла — великая певица и женщина. Думаю, что она вправе выбирать сама, с кем дружить, а с кем нет. За жизнью Пугачевой Кемеровский не следит. Между тем в тусовке гадают: окажется ли Максим Галкин последним мужем Примадонны, или же Алла, привыкшая эпатировать свою публику, найдет себе нового ухажера? Возможный развод Пугачевой — главная тема нынешнего лета. Впрочем, Кемеровского это не интересует. Услышав вопрос о расставании Аллы и Макса, шансонье вспылил.
Пугачева и Галкин // фото: соцсети
— Зачем вы мне такие вопросы задаете? — возмутился певец. — Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!
Соседов шокирован новостью о разводе Пугачевой и Галкина
К слову, Евгений признался: карантин пошел ему на пользу. Он закончил работу над книгой. А сейчас планирует заняться внешним видом: во время самоизоляции он несколько отъелся, набрав пару лишних килограммов.
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Женский форум
Другое , Борис Моисеев , Катя Лель , Максим Галкин , Алла Пугачева
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