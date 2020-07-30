Развод Галкина и Пугачевой возмутил шансонье 

Шансонье Евгений Кемеровский известен не только как сольный исполнитель, но и как автор хитов Ирины Аллегровой, Бориса Моисеева Кати Лель . Знаком он и с Аллой Пугачевой . Правда, дружеских отношений с Примадонной у него не сложилось. — Мы очень редко встречались с Аллой, — рассказывает Кемеровский. — Первый раз увиделись, когда она пригласила меня выступать на свои «Рождественские встречи». Я пел ее песню «Уж сколько их упало в эту бездну». Выступил неплохо. Я не знаю, почему мы не подружились. С кем-то складывается, с кем-то — нет. Я все эти годы работал и вообще никуда не ходил. Алла — великая певица и женщина. Думаю, что она вправе выбирать сама, с кем дружить, а с кем нет. За жизнью Пугачевой Кемеровский не следит. Между тем в тусовке гадают: окажется ли Максим Галкин последним мужем Примадонны, или же Алла, привыкшая эпатировать свою публику, найдет себе нового ухажера? Возможный развод Пугачевой — главная тема нынешнего лета. Впрочем, Кемеровского это не интересует. Услышав вопрос о расставании Аллы и Макса, шансонье вспылил.

Пугачева и Галкин // фото: соцсети

— Зачем вы мне такие вопросы задаете? — возмутился певец. — Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!

Соседов шокирован новостью о разводе Пугачевой и Галкина

К слову, Евгений признался: карантин пошел ему на пользу. Он закончил работу над книгой. А сейчас планирует заняться внешним видом: во время самоизоляции он несколько отъелся, набрав пару лишних килограммов.