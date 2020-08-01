Стали известны подробности гибели на турбазе четырёх человек 

Четыре трупа, обнаруженные на турбазе Алтая, принадлежат начальнику сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифу Клеменскому и его семье. По факту обнаружения тел, в числе которых были двое детей, заведено уголовное дело по статье «Убийство».

О гибели госслужащего рассказал руководитель управления, где работал Клеменский, Евгений Нечепуренко.

Погиб наш сотрудник и вся его семья, — цитирует начальника управления Пятый канал.

Погибший на турбазе «Глобус» чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Несколько дней постояльцы не выходили из номера, после чего хозяева турбазы обратились в полицию. Клеменский всё время до гибели был на связи и отвечал на звонки, но внезапно перестал брать трубку.

Начальник охарактеризовал убитого как приятного и надёжного сотрудника, который всегда откликался на просьбы коллег.