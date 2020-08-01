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Стали известны подробности гибели на турбазе четырёх человек 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Стали известны подробности гибели на турбазе четырёх человек
Фото: News.ru
Четыре трупа, обнаруженные на турбазе Алтая, принадлежат начальнику сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифу Клеменскому и его семье. По факту обнаружения тел, в числе которых были двое детей, заведено уголовное дело по статье «Убийство».
О гибели госслужащего рассказал руководитель управления, где работал Клеменский, Евгений Нечепуренко.
Погиб наш сотрудник и вся его семья, — цитирует начальника управления Пятый канал.
Погибший на турбазе «Глобус» чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Несколько дней постояльцы не выходили из номера, после чего хозяева турбазы обратились в полицию. Клеменский всё время до гибели был на связи и отвечал на звонки, но внезапно перестал брать трубку.
Начальник охарактеризовал убитого как приятного и надёжного сотрудника, который всегда откликался на просьбы коллег.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе Алтая. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».
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