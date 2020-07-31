Юлия Началова узнала дату собственной смерти более десяти лет назад 

36-летний певец Александр Панайотов так и не смирился со смертью своей самой близкой подруги. Юлия Началова ушла их жизни в марте прошлого года в возрасте 38 лет.

Обаятельная и талантливая исполнительница буквально сгорела на глазах у своих близких. Диабет второго типа и самолечение повлекло за собой заражение крови. Однако не все готовы смириться с диагнозами официальной медицины, вполне понятно объяснившими кончину Началовой. Одним из тех, кто так и не поверил в цепочку случайных событий, повлекших за собой смерть певицы, оказался ее преданный друг Александр Панайотов.

А пресс-секретарь певицы Анна Исаева и вовсе вспомнила страшный случай, произошедший с Началовой много лет назад. Тогда во время съемок одной из передач к ней подошел экстрасенс. Мужчина попытался предупредить певицу насчет будущего. В тот день Юлия узнала дату собственной смерти, сообщает издание «Собеседник.ru»

"Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках одной программы с экстрасенсом, который сказал Началовой: «16 марта 2019 года для вас страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить». Мы тогда не придали этим словам абсолютно никакого значения: до даты было далеко. Но в момент похорон я об этом вспомнила: у меня на цифры феноменальная память", — вспоминает Анна случай произошедший более десяти лет назад.

А буквально за год до трагедии Началова сама решила воспользоваться услугами гадалки. На такой шаг ее заставила пойти сложная ситуация с работой, здоровьем и личной жизнью. Ясновидящая заявила, что настала пора подумать о спасении новоиспеченной клиентки, которой сделана порча на смерть. В описании злоумышленницы Юля сразу же признала свою лучшую подругу.

"В любом случае эта история нечистая. Юля в юном возрасте имела такой букет болезней! Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю о том, что ей сказала гадалка: Юля не раскрывала подробностей. Конечно, она была в шоке. Не знала, что делать… Видите, к чему это привело…. ", — сокрушается Александр Панайотов.