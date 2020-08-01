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Костромич научился превращать кофе в водку 

Kostroma.Today 7 часов назад
Костромич научился превращать кофе в водку
Фото: Kostroma.Today
Костромич научился превращать еду в спиртное, узнал KOSTROMA.TODAY.
По информации пресс-службы регионального УМВД, 37-летний мужчина уже давно «превращает» продукты в алкоголь: по версии следствия, костромич регулярно приходит в магазины, ворует еду и продает её на улице. Деньги он тратит на спиртное — в этом и заключалась вся магия.
Однако последнее превращение стало роковым. Мужчина выпивал в компании друзей, а когда алкоголь закончился, он пообещал достать ещё. Ради этого он пошёл в магазин, спрятал в сумку два пакета кофе, которые намеревался в дальнейшем, как говорится в сообщении УМВД, «превратить» в бутылку водки.
Правда, фокус не сработал — костромича остановил на выходе один из покупателей. В итоге кофе пришлось вернуть. Сейчас мужчина находится под арестом.
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