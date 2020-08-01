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Алсу показала забавное фото с дочками 

Letidor.ru 6 часов назад
Алсу показала забавное фото с дочками
Фото: Letidor.ru
Певица вместе с девочками позировала в масках.
37-летняя певица Алсу нечасто радует поклонников семейными кадрами. Но сейчас она сделала исключение и поделилась забавным совместными фотографиями с 13-летней Сафиной и 12-летней Микеллой. Звездная мама вместе с девочками сделала селфи в машине. Все трое позировали в масках — новым аксессуаром, пришедшим в жизнь людей из-за пандемии коронавируса. Алсу напомнила фанатам, что вирус никуда не делся и призвала не прекращать соблюдать профилактические меры, чтобы в стране не случилась вторая волна заражений.
Друзья, не теряйте бдительность! Еще далеко не все! Берегите себя и окружающих.. при возможности носите, пожалуйста, маску,
— обратилась артистка к поклонникам.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены)
В комментариях мнения поклонников разделились. Одни отметили, что маски не помогают и обвинили певицу в пропаганде, а другие же поддержали артистку и просят других людей соблюдать меры защиты. Третьи же умились семейному фото Алсу: «Замечательная компания», «Три красотки, три подруги», «Вы как сестрички все», «Какие большие девочки!», «Как дочки похожи между собой», — написали подписчики.
Алсу 14 лет назад вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. У пары трое детей. Помимо дочек у супругов растут сын Рафаэль, которому 10 августа исполнится четыре года.
На днях главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов высказался о второй волне коронавируса в России, дав прогноз по ситуации с COVID-19 в стране грядущей осенью.
А мировые эксперты заявили, что причина повторного распространения вируса в ряде стран — неосторожное поведение молодежи.
Фото: Instagram / @alsou_a
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