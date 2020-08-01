Алсу показала забавное фото с дочками 

Певица вместе с девочками позировала в масках.

37-летняя певица Алсу нечасто радует поклонников семейными кадрами. Но сейчас она сделала исключение и поделилась забавным совместными фотографиями с 13-летней Сафиной и 12-летней Микеллой. Звездная мама вместе с девочками сделала селфи в машине. Все трое позировали в масках — новым аксессуаром, пришедшим в жизнь людей из-за пандемии коронавируса. Алсу напомнила фанатам, что вирус никуда не делся и призвала не прекращать соблюдать профилактические меры, чтобы в стране не случилась вторая волна заражений.

Друзья, не теряйте бдительность! Еще далеко не все! Берегите себя и окружающих.. при возможности носите, пожалуйста, маску,

— обратилась артистка к поклонникам.

(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены)

В комментариях мнения поклонников разделились. Одни отметили, что маски не помогают и обвинили певицу в пропаганде, а другие же поддержали артистку и просят других людей соблюдать меры защиты. Третьи же умились семейному фото Алсу: «Замечательная компания», «Три красотки, три подруги», «Вы как сестрички все», «Какие большие девочки!», «Как дочки похожи между собой», — написали подписчики.

Алсу 14 лет назад вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова . У пары трое детей. Помимо дочек у супругов растут сын Рафаэль, которому 10 августа исполнится четыре года.

На днях главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов высказался о второй волне коронавируса в России, дав прогноз по ситуации с COVID-19 в стране грядущей осенью.

А мировые эксперты заявили, что причина повторного распространения вируса в ряде стран — неосторожное поведение молодежи.

Фото: Instagram / @alsou_a