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Лучшая фигура России пересела на мотоцикл 

Экспресс газета 2 часа назад
Лучшая фигура России пересела на мотоцикл
Фото: Экспресс газета
Кто бы мог подумать, что из красавицы, проведшей всю молодость на кастингах, получится спортсменка международного класса, которая теперь представляет страну не на подиуме, а в мотогонках.
В индустрии красоты за Илону всегда считали везунчиком. Титулы «Лучшая фигура России — 2008», «Вице-мисс Москва — 2009» «Мисс Penthouse — 2010», контракты с десятком модельных агентств, постоянные предложения переехать в Европу. Казалось бы, что еще нужно молодой женщине для счастья?
— Мне сейчас 31 год, и в этом возрасте можно было бы продолжать «моделить»: такой возраст в модельной сфере считается уже бабушкинским — возрастных моделей очень мало. Кто-то уходит с ребенком сидеть, кто-то выходит замуж и становится уже ни до чего, бывает, и муж запрещает или с фигурой проблемы — и взрослых тетенек в этом бизнесе фактически не остается, как и конкуренции. Когда приходят молодые девочки на кастинг, там конкуренция просто невозможная — выбирают 1 из 300, например. А когда тебе тридцать, то вас приходит совсем мало, конкуренция минимальна — я могла бы спокойно остаться в этой сфере, но уже неинтересно, хочется другого, — признается Селина.
Ей захотелось свой мотоцикл, и она сразу купила спортивный трековый Ducati Panigale V4 S.
— Когда забирала мотоцикл из салона, меня чуть ли не перекрестили на дорожку. Я хорошо доехала до дома, но потом стала осознавать, что недотягиваю до этого мотоцикла. В итоге решила, что пойду тренироваться, — вспоминает мотомодель.
Изначально Илона просто хотела повысить свои навыки, но тренер сразу разглядел в ней чемпионский потенциал и после нескольких месяцев тренировок выставил подопечную на соревнования, где она стразу оказалась на пьедестале почета.
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