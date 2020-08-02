Степаненко рассказала о первом разговоре с Петросяном о разводе 

Артистка рассказала, что Петросян сообщил ей об этом глубокой ночью. «Я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: „Ты знаешь, я хочу тебе сказать…“» — поделилась она. По словам Степаненко, она ответила, что подумает над этим. Телеведущая также рассказала, что долго злилась на юмориста, однако теперь считает, что все так и должно быть.

В мае Степаненко сообщила, что изначально договаривалась с бывшим супругом поделить все поровну, однако позднее между ними начались ссоры.

Информация о разводе юмористов впервые появилась в августе 2018-го. В ноябре того же года Степаненко официально развелась с Петросяном. По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года, а в марте 2020-го у пары родился ребенок.