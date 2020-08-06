Муцениеце считает, что Прилучный ее обманул 

Агата Муцениеце считается пострадавшей стороной в вопросе развода с Павлом Прилучным. Их отношения обсуждала вся страна после того, как в Сети появилось видео с рыдающей Агатой. Женщина утверждала, что является жертвой домашнего тирана, что ее супруг пьет и избивает ее. Прилучный выгнал Агату с детьми из дома и разбил ее телефон.

Пару развели 15 июня. Муцениеце продолжила страдать по супругу, а тот перестал скрывать отношения с Мирославой Карпович. Пока Агата худеет, пишет стихи и ведет программу про честные разводы, Павел помогает своей новой пассии обустраиваться в своем доме и даже отдал ей ключи от машины Муцениеце. Также Карпович побывала в отпуске с Прилучным и его детьми.

В очередном выпуске «Честного развода» Муцениеце встретилась с Викторией Райдос. Агата как всегда начала разговаривать о себе. Все-таки, программа создавалась для того, чтобы унять душевную боль после расставания с Прилучным.

Муцениеце заявила, что считает своего бывшего предателем. Еще 9 лет назад он клялся ей в любви, а теперь ничего не делает, чтобы спасти отношения. Получается, что Павел обманул Агату.

Райдос возразила, что за 9 лет чувства Прилучного могли измениться. 9 лет назад он мог любить Агату, а сейчас ему больше по душе Мирослава. Муцениеце не выдержала и заявила, что Прилучный до сих пор признается ей в любви, несмотря на то, что строит отношения с Карпович.

Вероятно, Мирославе такие откровения не понравятся. Актриса наверняка рассчитывает, что она станет следующей женой Прилучного, а признание Агаты может поумерить ее пыл.