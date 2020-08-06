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Третий не лишний: в доме у Канделаки поселился бельгиец 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Третий не лишний: в доме у Канделаки поселился бельгиец
Фото: Teleprogramma.pro
Любовь к животным у Тины Канделаки с ранних лет. В детстве у нее всегда были собаки, индоутята и даже нутрии. Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram. Сейчас зоопарк значительно сократился, но с собаками у Канделаки особые отношения. К тандему овчарок по кличкам Франц и Бега присоединился еще один пес, которого выбрал сын медиаменеджера — Леонтий.
«Остановились, разумеется, на овчарке, но именно Леонтий и выбрал бельгийца и назвал его именем настоящего итальянского мафиози — Винсент», — рассказала Канделаки своим подписчикам.
больше по теме Тина Канделаки: «Мне всегда есть о чем поговорить с мужем»Одна из самых успешных женщин нашей страны рассказала нам о работе, о доходах и о воспитании детей.
К слову, недавно телеведущая признавалась своей почти трехмиллионной армии поклонников, что близкие люди часто делают ей замечания за чрезмерное увлечение соцсетями и, соответственно, телефоном. Но из-за своей работы телеведущей постоянно нужно быть на связи и быстро ориентироваться в информационном пространстве. Поэтому жизнь без смартфона она представляет, только если уедет на необитаемый остров.
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