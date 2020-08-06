Третий не лишний: в доме у Канделаки поселился бельгиец 

Любовь к животным у Тины Канделаки с ранних лет. В детстве у нее всегда были собаки, индоутята и даже нутрии. Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram. Сейчас зоопарк значительно сократился, но с собаками у Канделаки особые отношения. К тандему овчарок по кличкам Франц и Бега присоединился еще один пес, которого выбрал сын медиаменеджера — Леонтий.

«Остановились, разумеется, на овчарке, но именно Леонтий и выбрал бельгийца и назвал его именем настоящего итальянского мафиози — Винсент», — рассказала Канделаки своим подписчикам.

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К слову, недавно телеведущая признавалась своей почти трехмиллионной армии поклонников, что близкие люди часто делают ей замечания за чрезмерное увлечение соцсетями и, соответственно, телефоном. Но из-за своей работы телеведущей постоянно нужно быть на связи и быстро ориентироваться в информационном пространстве. Поэтому жизнь без смартфона она представляет, только если уедет на необитаемый остров.