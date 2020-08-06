При виде пышных форм Риты Оры в золотом бикини захватывает дух 

Не только Кейт Мосс покинула на время Лондон и улетела с семьей в жаркую Испанию: Рита Ора тоже приехала на Ибицу, чтобы набраться сил после изоляции и насладиться романтическим отпуском с новым бойфрендом, французским режиссером Роменом Гаврасом. Пока возлюбленный был занят делами, Ора решила побаловать подписчиков в «Инстаграме» и сделала серию селфи в золотом бикини. Крошечный купальник, который дива по традиции выбрала на пару размеров меньше, почти полностью обнажил аппетитные формы и показала шоколадный загар Риты во всей красе. Не устаем убеждаться: Ора не только королева селфи, но и богиня сексуальных ракурсов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от RITA ORA (@ritaora) 5 Авг 2020 в 11:42 PDT