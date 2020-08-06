При виде пышных форм Риты Оры в золотом бикини захватывает дух 

Все новости на карте

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 5 Авг 2020 в 11:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все

Harper’s Bazaar: последние новости

"Нереальная": Белла Хадид пришла в восторг от фигуры Эмили Ратковски в бикини

Елизавета II трогательно поздравила Меган Маркл с днем рождения. И поделилась их "знаковым" фото

Кейт Мосс взяла в Испанию 2 черных купальника, которые должны быть у каждой модницы