Поклонники разглядели живот на новом снимке Кети Топурии 

Кети Топурия в последнее время не делает тайны из своего нового романа, но и подробностями делится не спешит. Между тем поклонники уверены: свадьба не за горами. Готовятся они поздравлять певицу и по другому поводу — на этот раз в связи с грядущим прибавлением в семействе.

О романе Кети Топурии заговорили в конце прошлого года. Самые дотошные тогда выяснили, что нового избранника певицы зовут Лев Деньгов , а вскоре появились и слухи о том, что пара ждет появления на свет общего ребёнка. Внимательные поклонники заметили, что в последнее время Кети стала выбирать одежду свободного кроя, а на некоторых снимках прикрывает живот руками или сумочкой.

Свежее фото в «Инстаграме» певицы только подлило масла в огонь. Поклонники сумели разглядеть у неё живот, несмотря на позу и ракурс съемки. В комментариях посыпались поздравления. Певица, однако, предпочла на это никак не реагировать, так что ожидаемого подтверждения (как и опровержения) своих предположений фанаты так и не получили.