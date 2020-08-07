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Поклонники разглядели живот на новом снимке Кети Топурии 

Суть событий и ещё 5 2 часа назад
Поклонники разглядели живот на новом снимке Кети Топурии
Фото: Суть событий
Кети Топурия в последнее время не делает тайны из своего нового романа, но и подробностями делится не спешит. Между тем поклонники уверены: свадьба не за горами. Готовятся они поздравлять певицу и по другому поводу — на этот раз в связи с грядущим прибавлением в семействе.
О романе Кети Топурии заговорили в конце прошлого года. Самые дотошные тогда выяснили, что нового избранника певицы зовут Лев Деньгов, а вскоре появились и слухи о том, что пара ждет появления на свет общего ребёнка. Внимательные поклонники заметили, что в последнее время Кети стала выбирать одежду свободного кроя, а на некоторых снимках прикрывает живот руками или сумочкой.
Свежее фото в «Инстаграме» певицы только подлило масла в огонь. Поклонники сумели разглядеть у неё живот, несмотря на позу и ракурс съемки. В комментариях посыпались поздравления. Певица, однако, предпочла на это никак не реагировать, так что ожидаемого подтверждения (как и опровержения) своих предположений фанаты так и не получили.
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Другое , Лев Деньгов
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