Оценен риск одновременного заражения коронавирусом и гриппом 

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил вероятность одновременно заразиться коронавирусом нового типа и гриппом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одновременно заразиться обоими вирусами можно. В этой связи Онищенко призвал россиян сделать прививки от гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам сделать прививки от гриппа во второй половине августа или в сентябре, поскольку после этого ожидается подъем заболеваемости. До этого в ведомстве предупредили, что в Россию придут четыре особенных штамма вируса гриппа типов А и В. ВОЗ рекомендовала квадривалентные вакцины с содержанием вирусов, подобных H1N1, H3N2, B/Victoria lineage и B/Yamagata lineage для сезона 2020-2021 годов в Северном полушарии.