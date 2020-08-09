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Захват здания МИД в Бейруте обернулся стрельбой 

Газета.Ru и ещё 12 9 августа 2020
Захват здания МИД в Бейруте обернулся стрельбой
Фото: ТК «Звезда»
Ливанские военные открыли огонь боевыми пулями в районе здания парламента и МИДа при разгоне протестующих. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на арабское издание Al-Jadeed.
При этом полицейское командование, в свою очередь, утверждает, что по демонстрантам никто не стрелял, а данные о раненых являются сфабрикованными. В ведомстве напомнили, что задачей ливанских сил безопасности является исключительно защита штаб-квартиры парламента и других государственных объектов.
Местные СМИ также сообщают о первой жертве беспорядков — погиб сотрудник сил безопасности в центре города.
Тысячи протестующих находятся на улицах ливанской столицы с 6 августа. Ливанцы недовольны отсутствием воды и электричества, а также общим уровнем жизни, сильно ухудшившемся после разрушительного взрыва в порту 4 августа. Демонстранты несут плакаты: «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции» — и требуют отставки правительства.
Демонстранты массово забрасывают полицейских камнями и петардами, получая в ответ десятки гранат со слезоточивым газом. Число пострадавших во время беспорядков увеличилось до 120 человек. Машины Красного Креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений, у здания парламента в Бейруте. Протестующие также заняли здание МИД, расположенное в районе Ашрафия.
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Другое , МИД , Международный комитет Красного Креста
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