Захват здания МИД в Бейруте обернулся стрельбой 

Ливанские военные открыли огонь боевыми пулями в районе здания парламента и МИДа при разгоне протестующих. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на арабское издание Al-Jadeed.

При этом полицейское командование, в свою очередь, утверждает, что по демонстрантам никто не стрелял, а данные о раненых являются сфабрикованными. В ведомстве напомнили, что задачей ливанских сил безопасности является исключительно защита штаб-квартиры парламента и других государственных объектов.

Местные СМИ также сообщают о первой жертве беспорядков — погиб сотрудник сил безопасности в центре города.

Тысячи протестующих находятся на улицах ливанской столицы с 6 августа. Ливанцы недовольны отсутствием воды и электричества, а также общим уровнем жизни, сильно ухудшившемся после разрушительного взрыва в порту 4 августа. Демонстранты несут плакаты: «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции» — и требуют отставки правительства.