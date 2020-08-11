Дачу в Коктебеле Максимилиан Волошин сдавал женщинам за секс 

Декабрь 1909 года выдался промозглым. Злой ветер метал голые вербы, а ноги тонули в жирной грязи. Два знаменитых поэта, Николай Гумилев и Макс Волошин, встретились на Черной речке, чтобы посмотреть друг на друга через дула пистолетов. Для дуэли выбрали оружие, похожее на то, из которого стрелялся Пушкин. Причина дуэли — не такая поэтичная. Секс и немного мистики — причины, многое определявшие в жизни Максимилиана Александровича. 11 августа 1932 года — день памяти Волошина и весомый повод вспомнить яркие страницы биографии нашего яркого, неординарного земляка.

…Поединок, который мог лишить нас одного из талантливых поэтов, к счастью, оказался курьезом. Секундант Алексей Толстой провалился по пояс в лужу. Волошин утопил в грязи галошу, а его пистолет дважды дал осечку. Гумилев, с ненавистью взиравший на этот цирк, выстрелил в небо. Помирились поэты только в 1921 году. А причиной ссоры был любовный треугольник, главной вершиной которого стала загадочная и томная испанская поэтесса Черубина де Габриак. На деле — бывшая возлюбленная Гумилева Елизавета Дмитриева, которую Волошин увел у него дважды. Макс сделал из Дмитриевой загадочную де Габриак, о которой гудел весь литературный Петербург. Критики до сих пор спорят, доказывая, что стихи за поэтессу писал Волошин. Гумилев однажды проиграл Лилю, как ее называли друзья, привезя неосторожно к Максу в Коктебель. А теперь влюбился заочно в таинственную аристократку, которая общалась только через письма и по телефону. Способны представить его огорчение, когда правда вскрылась?

Кстати, отбить возлюбленную Гумилева помогло чудо. Гуляя с Николаем и Елизаветой Дмитриевой по крымским холмам, Волошин спросил: «Хотите, зажгу поле?» В лучах заходящего солнца он якобы простер руку, и сухая трава вспыхнула. Лиля была покорена.

Бордель искусств

Тяга к загадкам и поэтической игре с реальностью выделяла Максимилиана Волошина даже на фоне пестрой артистической братии начала ХХ века. Чего только не было в богемной среде. Авангардное искусство. Наркотики. Свободная любовь. Декаданс.

Из трехэтажного особнячка в Коктебеле Макс устроил художественный бордель. Мандельштам, Белый, Брюсов, Горький… Кто только не был здесь гостем. Один из них допрашивал хозяина: «Говорят, каждый, кто приезжает к вам в дом, должен поклясться: считаю Волошина выше Пушкина! И у вас якобы право первой ночи с любой гостьей. А женщины, живя здесь, одеваются в „полпижамы“: одна разгуливает по Коктебелю в нижней части на голом теле, другая — в верхней. Еще вы молитесь Зевсу. Лечите наложением рук. Угадываете будущее по звездам. Ходите по воде, аки посуху. Приручили дельфина и ежедневно доите его, как корову. Правда это?» — «Конечно, правда!» — посмеивался Волошин.

Дева из алебастра

У богемы было стойкое ощущение: каждое их действие проникнуто особым значением. Неудивительно, что все увлекались эзотерикой. Вспоминая о подруге Александре Петровой — дочери начальника Феодосийской пограничной стражи, — Волошин описал и собственный путь: «Мой верный спутник во всевозможных перепутьях духовных исканий. Она прошла и спиритизм, и теософию, и истое православие, и христианскую мистику, и антропософию».

На волне религиозно-мистических увлечений Волошин сошелся с 20-летней красавицей Маргаритой Сабашниковой. Готовая для любви дева тянулась к необычной жизни. Писала картины, исполненные символизма — позже видела в них предсказания будущего. Рассказывала, что происходит из шаманского рода и хранит бубен предка. Доверилась Максу, красиво рассказывающему об Эросе и «Камасутре». В 1906-м они поженились, но уже на следующий год расстались. «Дева из алебастра», как называли Марго за холодную, величественную красоту, по природе была слишком горяча. Замутив «тройничок» с поэтом Вячеславом Ивановым и его женой Лидией Зиновьевой-Аннибал, она не смогла заманить в общую постель Макса. Однако и ее саму вскоре вытеснит белокурая роковая блондинка Вера Шварсалон, дочь Лидии от первого брака. После смерти матери Вера займет ее место в любовном клубке.

Двойник Карла Маркса

Был у Волошина и собственный лайфхак, как кадрить девушек. Он всячески давал понять: барышни его мало интересуют. Не то что подобные Аполлону юноши. Дамы из артистической тусовки шутили, что Макса можно приглашать с собой в баню потереть спинку. И невольно покупались на его развод: интересно же, может, у него просто девушки правильной не было.

Молва приписывала поэту и художнику длинный шлейф любовных похождений. Часть слухов о себе Волошин распускал сам. Масоны, дионисийцы, антропософы — с ними Максимилиан Александрович строил монументальный храм Гетеанум в швейцарском Дорнахе… Не было, наверное, ни одного мистического течения, к которому бы он ни примкнул. Во время революции и Гражданской войны сознательно отринул и белых, и красных. Последние из-за густой бороды как-то приняли его за Карла Маркса. («Я — семь пудов мужской красоты», — иронизировал над собой поэт.)

Нагулявшись по столицам и Европам, ближе к 1920 году Волошин окончательно остепенился. Нет, амурные приключения, конечно, были. В 1927-м он женится на Марии Заболоцкой. Но свое сердце навсегда отдал самой главной любви — Коктебелю. Собственное жилище он превратил в Дом творчества, который после смерти завещал всем литераторам России. Сюда и поныне может приехать любой писатель или поэт. И в самих кирпичах этого дома, в золоте закатных лучей и ломаных линиях здешних гор найти что-то созвучное собственной душе. Вот она, истинная магия, которую сотворил Максимилиан Волошин.

Самокрутка и кафтан

Мать Волошина, Елена Оттобальдовна, — волевая, широко образованная женщина из семьи обрусевших немцев. С двухлетним сыном ушла от мужа. Когда Макс был ребенком, нанимала дворовых мальчишек, чтобы те завязывали с ним драку. Все для воспитания характера.

Цыганские корни

«Мое родовое имя Кириенко-Волошин, и идет оно из Запорожья. …в XVI веке был на Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с которого с живого была содрана кожа поляками за политические песни, …фамилия того кишиневского молодого человека, который водил Пушкина в цыганский табор, была Кириенко-Волошин. Я бы ничего не имел против того, чтобы они были моими предками».

Первые художества

Забавное воспоминание: визит друга семьи Ореста Полиеновича Вяземского. Маленький Макс показывал ему свои первые рисунки. «У всех фигур были фаллы. Старик Вяземский рассматривал в пенсне: „Излишний реализм…“.

Камешек на могиле

Волошин похоронен на вершине горы Кучук-Енишар. Поэт часто поднимался сюда окинуть взором свою „Киммерию“, как он называл Крым на античный манер. В завещании Волошин просил приносить ему на могилу камешки — традиция, которую заложил Александр Грин. Считается, такой камень исполняет желание.