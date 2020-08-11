Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роза Сябитова со страхом вспоминает о нищете 

Слово и Дело 4 часа назад
Роза Сябитова со страхом вспоминает о нищете
Фото: Слово и Дело
Телеведущая и сваха Роза Сябитова со страхом вспоминает о нищете, в связи с чем не считает нужным кичиться своим нынешним богатством. Соответствующее заявление она сделала в интервью «НьюИнформ».
Роза Сябитова не поддерживает начавшиеся обсуждения материального положения российских звезд после заявления гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что она может комфортно прожить месяц на 50 тыс. рублей. Продюсер Иосиф Пригожин тогда обвинил спортсменку во лжи, заявив, что она слукавила на камеру для красного словца. Сваха и вовсе считает, что знаменитые личности не должны раскрывать свои доходы и траты, тем более, когда это делается с целью пиара.
Телеведущая напомнила, что в ее жизни были разные ситуации, в том числе ей приходилось и выживать на копейки. О том времени Роза Сябитова не любит вспоминать, ведь оно наполнено многочисленными переживаниями и страхом.
«Я в 90-е выживала, поэтому не хочу думать и вспоминать о нищете и кичится своим богатством», — заявила сваха.
Роза Сябитова часто дает советы влюбленным, которые помогают сохранить отношения. Телеведущая на многие вещи имеет личную точку зрения. Так, Сябитова заявила, что мужчины, которые, вступая в брак, берут фамилию девушки, подписываются в собственном бессилии.
Видео дня. Как избавиться от зловония из стока раковины
Слово и Дело: последние новости
Чумаков неоднозначно прокомментировал слухи о разводе с Ковальчук Чумаков неоднозначно прокомментировал слухи о разводе с Ковальчук 42-летняя Плетнева в бикини порадовала фанатов эротичным танцем 42-летняя Плетнева в бикини порадовала фанатов эротичным танцем Колганова во время съемок "Линии судьбы" потеряла ребенка Колганова во время съемок "Линии судьбы" потеряла ребенка
Женский форум
Другое , Роза Сябитова , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько сахара действительно содержится в продуктах
Сколько сахара действительно содержится в продуктах
Штурм о муже Легкоступовой: «До свадьбы прибухивал»
Штурм о муже Легкоступовой: «До свадьбы прибухивал»
Наталья Штурм: «Он и до свадьбы прибухивал»
Наталья Штурм: «Он и до свадьбы прибухивал»
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
03:24
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
Звёзды
Эксперты рассказали, какой лук самый сладкий
02:31
Эксперты рассказали, какой лук самый сладкий
Еда Здоровье
Почему нельзя принимать душ часто
02:11
Почему нельзя принимать душ часто
Здоровье
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
02:55
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
Звёзды Дети
«Зорро» сразил коронавирус
00:29
«Зорро» сразил коронавирус
Звёзды Здоровье
Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
03:14
Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Красота
Как избавиться от зловония из стока раковины
02:13
Как избавиться от зловония из стока раковины
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение