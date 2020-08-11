Телеведущая и сваха Роза Сябитова со страхом вспоминает о нищете, в связи с чем не считает нужным кичиться своим нынешним богатством. Соответствующее заявление она сделала в интервью «НьюИнформ».

Роза Сябитова не поддерживает начавшиеся обсуждения материального положения российских звезд после заявления гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что она может комфортно прожить месяц на 50 тыс. рублей. Продюсер Иосиф Пригожин тогда обвинил спортсменку во лжи, заявив, что она слукавила на камеру для красного словца. Сваха и вовсе считает, что знаменитые личности не должны раскрывать свои доходы и траты, тем более, когда это делается с целью пиара.

Телеведущая напомнила, что в ее жизни были разные ситуации, в том числе ей приходилось и выживать на копейки. О том времени Роза Сябитова не любит вспоминать, ведь оно наполнено многочисленными переживаниями и страхом.

«Я в 90-е выживала, поэтому не хочу думать и вспоминать о нищете и кичится своим богатством», — заявила сваха.

Роза Сябитова часто дает советы влюбленным, которые помогают сохранить отношения. Телеведущая на многие вещи имеет личную точку зрения. Так, Сябитова заявила, что мужчины, которые, вступая в брак, берут фамилию девушки, подписываются в собственном бессилии.