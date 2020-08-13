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На «Модном приговоре» поделились секретом красивого селфи 

News.ru и ещё 6 5 часов назад
На «Модном приговоре» поделились секретом красивого селфи
Фото: Lenta.ru
Фотограф программы «Модный приговор» Владимир Широков рассказал, как эффектно получаться на снимках. По словам специалиста, уже 30 лет снимающего портреты звёзд, для этого существует только два правила: свет и точка съёмки.
Как отметил Широков, главное правило — это правильное освещение. При этом самый украшающий свет — это дневной.
Второе важное правило — это точка съёмки. Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком, — цитирует фотографа Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru писал, что австрийский турист во время съёмки селфи отбил пальцы ног у гипсового слепка скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы. Инцидент произошёл в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Согласно данным музея, беспечный турист уселся на скульптуру и сломал у неё два пальца ног. После этого он решил незамедлительно покинуть учреждение.
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