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Михаил Ширвиндт рассказал, как режим самоизоляции повлиял на его работу 

RT на русском и ещё 1 5 часов назад
В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что проводит лето в прекрасном настроении.
«Мне только жалко, что временно приостановились поездки с моим блогом «Съедобное. Несъедобное», потому что это тот случай, когда досуг и работа совмещаются в одном проекте, и всех участников это очень развлекает», — заявил Ширвиндт.
Он выразил надежду, что проект продолжат, когда возобновится полноценное сообщение внутри страны и по миру.
Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с международным авиасообщением.
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Другое , Сергей Лукьяненко , Михаил Ширвиндт
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