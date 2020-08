Младшая сестра Ольги Бузовой поделилась на своей Instagram-странице неожиданными известиями: она попала в больницу и перенесла операцию. Что именно произошло с родственницей знаменитости? К сожалению, она не отвечает на данный вопрос фолловеров, однако, просит не беспокоиться, потому что с ней уже все хорошо и чувствует она себя прекрасно. С чудесным настроением она даже выложила пару селфи в stories. Но такие послеоперационные фото сразу вызвали осуждение публики. Заявляет, так сказать, о тяжелом состоянии, «а потом фотографируется накрашенная на больничной койке и позирует под фильтрами». View this post on Instagram Доброе утро ❤️❤️❤️ Буквально на днях возник спор с близким человеком — его фраза: «мне бы так», основанная исключительно на красивых картинках в Инстаграмм — меня немного удивила… в то же время, я прекрасно понимаю, что такие мысли посещают очень многих😢 сравнение себя и своей жизни с кем-либо— это тупиковая история, это путь в никуда… единственное, с кем вы можете себя сравнить — это с тем, кем вы были вчера! Никогда не ориентируйтесь на красивые рассказы и «картинки» других🙏🏻 Поверьте, мало кто будет выкладывать на всеобщее обозрение трудности на своём жизненном пути, свои внутренние переживания и проблемы. Естественно, все показывают насыщенную часть своей жизни, полную эмоций (порой очень даже утрированных), улыбок и отсутствия негатива…🙈 Когда вам кажется, что у кого-то жизнь сложилась в разы лучше Вашей: сюда можно отнести любое сравнение— внешность лучше, фигура, денег больше, муж любит больше или жена готовит лучше😂, работа интереснее, успешнее, удачливее и тд — гоните эти мысли прочь! Вы и ваша жизнь — уникальны— в этом и есть счастье❤️ никогда не сравнивайте яблоко с апельсином ❤️ И, конечно же, хорошего вам дня 🌸🌸🌸 Photo by @and_nastya 📸

— пишут в сети. Несмотря на то, что сама операция остается секретной для поклонников девушки, она решила поделиться одной маленькой деталью, сопровождающей ее в процессе госпитализации. Выяснилось, что Аня начиталась жутких подробностей о хирургическом вмешательстве и сильно испугалась. «Никогда ни перед какой операцией на читайте отзывы, ибо это только выведет вас из равновесия и заставит лишний раз понервничать… А как нам всем известно, любые проблемы со здоровьем в первую очередь связаны с нервами»,

— советует Анна. View this post on Instagram Morning❤️ пусть эта неделя будет лёгкой, яркой и по-летнему тёплой 🌸🙏🏻

