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Юлия Снигирь вспомнила лихие 90-е 

New Magazine 3 часа назад
Юлия Снигирь вспомнила лихие 90-е
Фото: New Magazine
Актриса выложила в сеть архивное фото, на котором она, девятиклассница, стоит в синем сарафане и беретке на фоне советской стенки с хрусталем. «Город Донской, Тульская область, лихие 90-е. Фотосессия в гостях у подруги», подписала снимок актриса. Юлия вспомнила, как в то время одежду ее семья покупала на маленьком рынке, ели окорочка и соевую тушенку и красились дешевой косметикой. «И ничего как-то выросли... Сейчас и квартиры получше, и помады дорогие, и сумку хочется Celine.. И все мало) Это избалованность или устремленность? Где грань?» — обратилась к своим подписчикам актриса. На что последние ей ответили, что большая часть страны до сих пор продолжает так жить.. Фото: социальные сети
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