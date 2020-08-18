Зажигательный танец Пугачевой в экстремальном мини попал на фото 

На фотографии, выложенной в Instagram, Примадонна запечатлена в развевающейся пестрой тунике. Она задорно хватается за свою густую шевелюру, уперев другую руку в бедро и явно наслаждается выступлением. Рядом с ней «отжигает» Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело!».

"У вас ногу не свело? А вот у нашей примадонны еще как! Представляю вам мой классный раритетный кадр танцующей Аллы с Максом Покровским!" — подписал публикацию Родин.

Фанаты отметили, что Покровский чем-то похож на шоумена Александра Ревву, и признались в любви Пугачевой. Некоторые поклонники заметили, что сейчас певица выглядит даже лучше, чем на фото. С того момента прошло больше 20 лет, а звезда будто молодеет с каждым днем. Недавно она так сильно похудела, что фанаты перестали ее узнавать: они расспрашивают ее о секрете стройной фигуры и любуются ее идеальными «девичьими» ногами.