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Прилучный рассказал о работе в стриптиз-клубе в 13 лет 

Vse42.ru и ещё 2 6 часов назад
Павел Прилучный рассказал, как 13-летним ребенком ему приходилось работать в стриптиз клубе, чтобы оплачивать съемную квартиру.
Недавно знаменитый артист в интервью для канала Peopletalk решил вспомнить о временах своей юности, а также о первых заработках до начала его актерской карьеры. 32-летний актер рассказал, что раньше он жил с матерью в городе Бердске Новосибирской области, но при этом на учебу он ездил в Новосибирск. В какой-то момент он решил «не мотаться» между двух городов, и будучи 13-летним ребенком стал снимать квартиру в Новосибирске. Одновременно с этим будущий кумир миллионов россиян нашел работу в заведении, предназначенном только для взрослых.
— В 13 лет я выглядел на 18, ввиду чего быстро смог устроиться в стриптиз-клуб. Там паспорт не спрашивали, потому что надо было работать. Я вел разные шоу-программы, так как был веселым парнем, — вспомнил Прилучный, передает издание Dni24.
Артист подчеркнул, что он остался без отца в раннем возрасте, а мать с низким заработком не могла содержать их двоих, поэтому будущей звезде кино и сериалов приходилось самостоятельно зарабатывать на жизнь. По словам артиста, в какой-то момент ему даже приходилось заниматься бизнесом и продавать шубы и купальники на рынке.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что разведенный Прилучный впервые поделился подробностями отдыха с Карпович.
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