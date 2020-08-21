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Стюардесса проучила изменявшего ей с коллегой парня и снискала уважение в сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса проучила изменявшего ей с коллегой парня
Фото: Lenta.ru
Бразильская стюардесса и блогерша Софи Кросс (Sophie Cross) проучила изменявшего ей с ее случайной коллегой парня и снискала уважение среди своих поклонников. Ролик девушка опубликовала в социальной сети TikTok, на него обратили внимание в издании Daily Mail.
На записи бортпроводница звонит мужчине, который, как она утверждает, одновременно флиртовал с ней и другой девушкой. Когда он взял трубку, Кросс представилась «той самой бразильской красоткой» и начала подтрунивать над ним, после чего парень засмеялся и попросил ее отстать.
«Когда две стюардессы летят вместе и вдруг понимают, что с ними обеими разговаривает один и тот же человек», — подписала она публикацию.
Фанаты бортпроводницы пришли в восторг от увиденного. «Волшебно! Это просто великолепно!», «Так держать, девочки! Это называется уважение! Парни, будьте честны, иначе вас поймают, когда вы ведете двойную игру», «У меня была такая же ситуация с коллегой, и мы просто отправили тому парню наше фото вдвоем», — писали они.
Ранее в августе стюардесса и блогерша испанского происхождения Паола Вилла станцевала в купальнике перед камерой и поделилась видео с подписчиками. На записи девушка двигается под трек Wet американского репера YFN Lucci в клетчатом бикини с оборками и очках бренда Ray Ban. «Черновой вариант», — подписала она публикацию.
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