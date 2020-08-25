Оксана Пушкина сообщила о смерти отца от рака 

Пушкина заявила в Instagram, что «была „папина дочка“. В апреле ее отец отметил 80-летний юбилей.

»Вчера, позвонив ему, я впервые услышала от него слово, которое он никогда не произносил! «Папа, ты почему так тихо говоришь? Тебе больно?». «Больно», — рассказала она.

Пушкина сообщила, что ее отец «семь лет отчаянно боролся с раком», «превозмогая боль, до последних дней трудился».

«А сегодня папа ушел. Навсегда», — сообщила депутат.

«Заслуженный тренер Российской Федерации. За 65 лет подготовил десятки квалифицированных мастеров бега. 18 лет трудился в сборной команде страны по легкой атлетике», — говорится в сообщении.

Указывается, что его «воспитанники были победителями и призерами на многих крупнейших соревнованиях, в том числе, олимпийских играх».

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Публикация от Oxana Pushkina (@opushkina)

24 Авг 2020 в 10:51 PDT