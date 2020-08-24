107-летняя итальянка раскрыла секрет долгой жизни 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. 107-летняя жительница Италии Анжела Гутор рассказала о том, что помогло ей прожить больше ста лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

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Женщина отметила свой день рождения на прошлой неделе, а в апреле она переболела COVID-19 и чуть не умерла, но все же смогла победить болезнь. Долгожительница рассказала, что ее не пугает текущая обстановка в мире из-за пандемии. Кроме этого, главный секрет ее долгожительства — сохранять спокойствие, заниматься своими делами и еще съедать один апельсин в день. Она призвала всех сохраняться позитивный настрой и верить только лучшее, но при этом итальянка опасается, что пандемия коронавируса в конечном счете может привести к всеобщей депрессии.

Мадам Гутор родилась в Италии, после чего переехала во Францию, а оттуда — в Великобританию, где она живет в доме престарелых.

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