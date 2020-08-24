Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

107-летняя итальянка раскрыла секрет долгой жизни 

РИА Новости Крым и ещё 1 2 часа назад
107-летняя итальянка раскрыла секрет долгой жизни
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. 107-летняя жительница Италии Анжела Гутор рассказала о том, что помогло ей прожить больше ста лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Лучший способ продлить жизнь: Лео Бокерия поделился рецептом>>
Женщина отметила свой день рождения на прошлой неделе, а в апреле она переболела COVID-19 и чуть не умерла, но все же смогла победить болезнь. Долгожительница рассказала, что ее не пугает текущая обстановка в мире из-за пандемии. Кроме этого, главный секрет ее долгожительства — сохранять спокойствие, заниматься своими делами и еще съедать один апельсин в день. Она призвала всех сохраняться позитивный настрой и верить только лучшее, но при этом итальянка опасается, что пандемия коронавируса в конечном счете может привести к всеобщей депрессии.
Мадам Гутор родилась в Италии, после чего переехала во Францию, а оттуда — в Великобританию, где она живет в доме престарелых.
Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали о правильном питании для людей пожилого возраста, которое поможет им поддержать здоровье и продлить жизнь.
Ученый объяснил вред недосыпания>>
РИА Новости Крым: последние новости
В Севастополе в 3,5 раза выросло количество внебольничных пневмоний В Севастополе в 3,5 раза выросло количество внебольничных пневмоний Сделано в Крыму: решат ли географические названия проблему подделок Сделано в Крыму: решат ли географические названия проблему подделок Полосатая "морская душа": 146 лет русской тельняшке Полосатая "морская душа": 146 лет русской тельняшке
Женский форум
Другое , Роспотребнадзор , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Троянова запила после суицида своего сына
Троянова запила после суицида своего сына
Раскрыта реакция Федосеевой-Шукшиной на развод
Раскрыта реакция Федосеевой-Шукшиной на развод
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
05:08
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
Звёзды
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение