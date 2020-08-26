Колокольцев наградил полицейских за спасение людей 

Что совершили эти сотрудники? Они сделали самое главное, ради чего и служат, — спасли жизни людей.

Ирина Волк рассказала, что Сергей Волошаненко в июле этого года находился с семьей в отпуске в Краснодарском крае. Ранним утром он вместе с двухлетним сыном был на пляже и заметил, что на надувном матрасе двое детей все дальше отплывают от берега. Внезапно матрас перевернулся, и малыши оказались в воде.

Сергей бросился к ним и первой вынес из воды четырехлетнюю Женю. Передав девочку маме, принялся искать ушедшего под воду мальчика. Несколько раз нырнув, майор Волошаненко заметил его на дне, поднял и вынес на берег. Трехлетний Павел был без сознания. После того как офицер оказал ему первую помощь, малыш задышал и открыл глаза.

Придя на службу, Сергей никому не рассказал об этой истории. О произошедшем коллеги и руководители узнали из письма отца спасенных детей, которое поступило в Главное управление МЧС России по Архангельской области. Мужчина подробно описал героический поступок Сергея Волошаненко, отметив его неравнодушие и самоотверженность. Сам Сергей убежден, что не сделал ничего героического, — просто иначе поступить в такой ситуации он не мог.

А старшие сержанты полиции Александр Загорский и Алексей Купцов спасли упавшего на рельсы перед приближающимся поездом пассажира Московского метрополитена.

В середине июля во время патрулирования станции "Курская" кольцевой линии столичного метро сотрудники полиции увидели, что один из пассажиров потерял равновесие и упал на рельсовый путь.

Александр Загорский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда. К этому моменту его напарник уже вызвал наряд скорой медицинской помощи. Сейчас жизни и здоровью спасенного гражданина ничего не угрожает.