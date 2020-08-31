Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внешность сына Анастасии Заворотнюк обсуждают в сети 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Внешность сына Анастасии Заворотнюк обсуждают в сети
Фото: Газета.Ru
Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Майкл после долгой паузы опубликовал новые фото в Instagram.
В комментариях поклонники актрисы обсуждают внешность Майкла, которому в июле 2020 года исполнилось 20 лет. Его находят похожим на звездную мать. «Красавец», «Недалеко то время, когда будешь давать концерты», «Вы очень красивый», «Как на мамочку похож», — пишут ему.
Майкл родился в браке Анастасии Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Юноша учится в МГИМО.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.
Видео дня. Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Газета.Ru: последние новости
В Дагестане мужчина нашел во дворе скелеты и древние кувшины В Дагестане мужчина нашел во дворе скелеты и древние кувшины "Манчестер Сити" представил третий комплект игровой формы "Манчестер Сити" представил третий комплект игровой формы Навка прокомментировала информацию о третьей беременности Навка прокомментировала информацию о третьей беременности
Другое , Анастасия Заворотнюк , Владимир Путин , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Назван самый полезный завтрак
Назван самый полезный завтрак
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
11:26
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
Звёзды
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
05:09
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
Здоровье
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
20:10
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
Еда Здоровье
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Названа лучшая певица года
00:27
Названа лучшая певица года
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение