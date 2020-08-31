Внешность сына Анастасии Заворотнюк обсуждают в сети 

Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Майкл после долгой паузы опубликовал новые фото в Instagram.

В комментариях поклонники актрисы обсуждают внешность Майкла, которому в июле 2020 года исполнилось 20 лет. Его находят похожим на звездную мать. «Красавец», «Недалеко то время, когда будешь давать концерты», «Вы очень красивый», «Как на мамочку похож», — пишут ему.

Майкл родился в браке Анастасии Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Юноша учится в МГИМО