Не так давно Меган Маркл и принц Гарри обосновались в Санта-Барбаре. В элитном пригороде Монтесито семья приобрела особняк. Однако за такой короткий срок жители престижного пригорода уже устали от Меган и Гарри. Люди жалуются на постоянных папарацци, которые повсюду. Не менее четырех раз в день СМИ окружают особняк королевской четы. Да и не только на земле, так еще и в воздухе. Супруги практически не появляются на публике, но соседей сводит с ума такой ажиотаж вокруг их семьи. Меган Маркл и принц Гарри уже привыкли к такому пристальному вниманию. Но ни в чем не повинные люди лишаются личного пространства. Конечно, это мало кому понравится, ведь хозяева многомиллионных состояний платили именно за тишину и покой. Помимо этого, соседи переживают, что после снятия ограничений, поток журналистов только увеличится. За всё время проживания супругов в Монтесито, они вышли на публику единожды. Их выход был по случаю участия в благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе. Фото: Инстаграм.
Соседи жалуются на Меган Маркл и принца Гарри
Фото: New Magazine
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