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Муцениеце раскрыла причины отказа от съемок в сериале с Прилучным 

Слово и Дело и ещё 4 3 часа назад
Муцениеце раскрыла причины отказа от съемок в сериале с Прилучным
Фото: Слово и Дело
Актриса Агата Муцениеце после развода вернулась к активной жизни в Сети. Недавно она вновь начала снимать свой видеоблог на YouTube «Будни разведенки». В новой публикации актриса раскрыла истинную причину, почему не будет сниматься в новом сезоне сериала «В клетке».
После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного у многих поклонников появилось сомнение, что Агата захочет сниматься в одной картине с бывшим супругом. Это опасение было подтверждено продюсерами сериала, которые заявили, что Агаты в новом сезоне не будет. Официальной причиной разрыва контракта с Муцениеце называются зашедшие в тупик переговоры с директором актрисы.
«Я не могу подписывать договор, если не прочитаю сразу на все серии (сценарий. — Прим. ред.). А они мне приносят три и говорят: «Ты участвуешь в трех». Я говорю, что не могу подписывать на десять, если вы мне дали прочитать только три. При этом они объявили, что во всем виновата мой директор Мариам. Конечно, она виновата еще и в коронавирусе, если вы не знали», — позлорадствовала Агата.
Источник фото: prt scr youtube.com/Agata Muceniece
Агата выразила свое недовольство, поскольку о своем неучастии во втором сезоне сериала «В клетке» она узнала из СМИ, а не по звонку продюсера, как это происходит при адекватных условиях. При этом Муцениеце категорические не согласна с обвинениями в адрес своего менеджера.
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