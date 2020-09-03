Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лисовец рассказал историю любви Шепелева и Фриске 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
Лисовец рассказал историю любви Шепелева и Фриске
Фото: Слово и Дело
Влад Лисовец и Жанна Фриске были очень близки при жизни певицы: их дружба длилась около 20 лет. По словам самого стилиста, звезда находила в нем своего старшего брата, а поэтому доверяла свои тайны. Фриске долго скрывала свои отношения с Дмитрием Шепелевым. Поэтому первым, кому она рассказала о своем романе, был Влад Лисовец. Стилист поделился, что певица познакомила его с возлюбленным в Стокгольме, куда пара отправилась отдыхать подальше от посторонних глаз.
"Она была красивой в отношениях с Шепелевым. Я бы пожелал каждой женщине так. Я когда ее увидел в Стокгольме, она мне говорит: сегодня ты его увидишь, он известный. Это была интеллигентная любовь", — рассказал Лисовец в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Как сказал Лисовец, он со скептицизмом относился к отношениям звезд. Он уточнил, что сбит с толку заявлениями Дмитрия Шепелева, которые тот делает после смерти певицы. Стилист заявил, что неожиданно перед ним предстал совершенно другой человек, но он по-прежнему должен относится к нему с уважением, поскольку его любила Жанна Фриске.
Слово и Дело: последние новости
Ксения Собчак высказалась о красоте бывшего супруга Ксения Собчак высказалась о красоте бывшего супруга Миро назвала Асмус "лицемеркой" из-за прогула Дня знаний у дочери Миро назвала Асмус "лицемеркой" из-за прогула Дня знаний у дочери Рудковскую с "округлившимся" животом поздравляют с беременностью Рудковскую с "округлившимся" животом поздравляют с беременностью
Женский форум
Другое , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Влад Лисовец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
В Сети назвали самые полезные секреты в постели
В Сети назвали самые полезные секреты в постели
Роскошная красота
Роскошная красота
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
Названы продукты, истощающие нервную систему
10:59
Названы продукты, истощающие нервную систему
Здоровье Еда
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
08:12
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
Звёзды Дети
Что такое трансжиры и почему ими пугают
10:59
Что такое трансжиры и почему ими пугают
Еда Здоровье
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение