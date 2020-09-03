Лисовец рассказал историю любви Шепелева и Фриске 

Влад Лисовец и Жанна Фриске были очень близки при жизни певицы: их дружба длилась около 20 лет. По словам самого стилиста, звезда находила в нем своего старшего брата, а поэтому доверяла свои тайны. Фриске долго скрывала свои отношения с Дмитрием Шепелевым . Поэтому первым, кому она рассказала о своем романе, был Влад Лисовец. Стилист поделился, что певица познакомила его с возлюбленным в Стокгольме, куда пара отправилась отдыхать подальше от посторонних глаз.

"Она была красивой в отношениях с Шепелевым. Я бы пожелал каждой женщине так. Я когда ее увидел в Стокгольме, она мне говорит: сегодня ты его увидишь, он известный. Это была интеллигентная любовь", — рассказал Лисовец в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Как сказал Лисовец, он со скептицизмом относился к отношениям звезд. Он уточнил, что сбит с толку заявлениями Дмитрия Шепелева, которые тот делает после смерти певицы. Стилист заявил, что неожиданно перед ним предстал совершенно другой человек, но он по-прежнему должен относится к нему с уважением, поскольку его любила Жанна Фриске.