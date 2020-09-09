Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Ученые зафиксировали в реальном времени атаку человеческой клетки коронавирусом 

Ferra.ru и ещё 8 8 часов назад
Ученые зафиксировали в реальном времени атаку человеческой клетки коронавирусом
Фото: Ferra.ru
Ученые уже который месяц пытаются обхитрить COVID-19, используя для этого все доступные современной медицине методы. Так, например, специалистам удалось зафиксировать в реальном времени атаку человеческой клетки коронавирусом. Благодаря этому эксперты смогут лучше понять поведение вируса и разработать новые препараты для лечения инфекции.
Важно понимать, что вирус не способен размножаться до тех пор, пока не окажется в клетке-хозяине. Именно она в будущем будет выступать в качестве объекта, который займется продуцированием вирусных частиц и заражением ими всего организма. Но для того, чтобы проникнуть в клетку, инфекция должна как-то связаться с ее ферментом, после чего происходит момент «открытия» своеобразных ворот в ее мембране. И именно данный процесс ученым удалось смоделировать в режиме реального времени.
Правда, авторы научной работы при этом отметили, что им удалось изучить лишь один из возможных вариантов проникновения SARS-CoV-2 в клетку-хозяина. Следующая цель специалистов — изучить и прочие возможные пути связывания коронавируса с человеческой клеткой.
Видео дня. Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
Ferra.ru: последние новости
Создан похожий на шерсть материал со способностью запоминать форму Создан похожий на шерсть материал со способностью запоминать форму Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил "геймерскую" жвачку Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил "геймерскую" жвачку Эксперт рассказал о помогающем похудеть завтраке Эксперт рассказал о помогающем похудеть завтраке
Женский форум
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван идеальный завтрак для похудения
Назван идеальный завтрак для похудения
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
5 осенних вещей, от которых пора отказаться
5 осенних вещей, от которых пора отказаться
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение