Ученые зафиксировали в реальном времени атаку человеческой клетки коронавирусом 

Ученые уже который месяц пытаются обхитрить COVID-19, используя для этого все доступные современной медицине методы. Так, например, специалистам удалось зафиксировать в реальном времени атаку человеческой клетки коронавирусом. Благодаря этому эксперты смогут лучше понять поведение вируса и разработать новые препараты для лечения инфекции.

Важно понимать, что вирус не способен размножаться до тех пор, пока не окажется в клетке-хозяине. Именно она в будущем будет выступать в качестве объекта, который займется продуцированием вирусных частиц и заражением ими всего организма. Но для того, чтобы проникнуть в клетку, инфекция должна как-то связаться с ее ферментом, после чего происходит момент «открытия» своеобразных ворот в ее мембране. И именно данный процесс ученым удалось смоделировать в режиме реального времени.

Правда, авторы научной работы при этом отметили, что им удалось изучить лишь один из возможных вариантов проникновения SARS-CoV-2 в клетку-хозяина. Следующая цель специалистов — изучить и прочие возможные пути связывания коронавируса с человеческой клеткой.