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Мать Тимати поделилась милыми кадрами с внучкой после слов Решетовой о расставании с рэпером 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Мать Тимати поделилась милыми кадрами с внучкой после слов Решетовой о расставании с рэпером
Фото: Teleprogramma.pro
Мама рэпера Тимати, который расстался после шести лет отношений с моделью Анастасией Решетовой, Симона Черноморская в Instagram оригинально отреагировала на его разрыв с женой. Она разместила буквально спустя полчаса после поста Решетовой на своей страничке трогательный ролик с внучкой Алисой. Это дочь Тимати от отношений с моделью Аленой Шишковой.
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На кадрах записи Алиса Юнусова отвечает на вопросы своей бабушки. «Моя фамилия Алиса Юнусова. Мне четыре года. У меня есть домашний любимец — собачка. Я живу на улице Шаболовка».
При этом Алиса с трудом смогла сказать свое отчество. Впрочем, после подсказки бабушки она справилась с задачей. Затем она продолжила. «Я люблю заниматься балетом. Еще люблю ходить на художественную гимнастику, играть с куклами и строить дом. Люблю играть на пианино», — говорит девочка.
больше по теме «Это были прекрасные шесть лет»: Решетова подтвердила расставание с ТиматиСлухи о том, что пара уже не вместе, появились давно.
Отметим, что модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати шесть лет были вместе. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. Меньше чем через год после его рождения пара объявила о расставании. При этом часть фанатов музыканта считают, что его детей воспитывает именно Симона.
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Другое , Анастасия Решетова , Тимати
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