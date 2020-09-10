Российская фотомодель погибла в Италии 

Российская фотомодель Галина Фёдорова погибла на острове Сардиния в Италии. Об этом в социальной сети сообщила её мать Татьяна.

Женщина рассказала, что лодка, в которой находилась девушка, перевернулась из-за сильных волн. Спастись ей не удалось.

Мать поделилась также историей жизни дочери. Галина окончила модельные курсы в Уфе, затем получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и «пыталась выбраться из нищеты». Последние несколько лет девушка жила в Париже. Оттуда она направилась в ту поездку на Сардинию, где и произошёл инцидент.