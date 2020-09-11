Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Экс-тренер «Локомотива» Батуренко: «Миранчука продали за копейки. Мы как ферма для других стран» 

Sport24 и ещё 39 8 часов назад
Экс-тренер «Локомотива» Батуренко: «Миранчука продали за копейки. Мы как ферма для других стран»
Фото: Спорт уик-энд
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал переход экс-полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Стоимость трансфера оценивается в 14,5 млн евро.
«Рад ли, что Леша уехал в Европу? Нет. Если бы я сейчас работал в «Локомотиве», очень бы огорчился уходу Миранчука. Я считаю, что если мы хотим создать конкурентноспособный чемпионат, мы должны сохранять таких игроков. Не надо говорить: «Пусть едут»… Кто тогда в РПЛ-то будет играть?!
Мы как ферма для других стран. Я еще по-другому мыслю: а почему в России Крыховяк играет? Его же купили за приличные деньги, это сильный футболист из Европы. Как и Жоау Мариу, Эдер, Фернандеш, Фарфан… А своего лучшего игрока «Локо» почему-то должен отдавать. Для меня это непонятно. Покупать за огромную сумму одних игроков и продавать своих.
Говорите, Леша мечтал уехать в Европу? Я же не спорю с этим. Если хочет — пусть едет. Я говорю, что логики для меня в этом нет.
Лешу же продали за копейки. Возьмите такой талант в Европе и сюда привезите — во сколько он обойдется? Явно не в такие копейки. Вернусь к тому, что я сказал: мы берем за 17-18 миллионов Мариу или Крыховяка, и продаем свою звезду гораздо дешевле. Это как вообще?» — сказал Батуренко в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
Подписывайтесь на страницу Sport24 Вконтакте!
Видео дня. Как сегодня выглядят дети рано погибших звезд
Sport24: последние новости
«Чуть не сосватали невестой Гарику Харламову». Ляйсан Утяшева узнала у ведущей Надежды Стрелец, свободна ли она «Чуть не сосватали невестой Гарику Харламову». Ляйсан Утяшева узнала у ведущей Надежды Стрелец, свободна ли она Валерий Гаврилов: «Я гольфист, байкер и теннисист» Валерий Гаврилов: «Я гольфист, байкер и теннисист» «Юбка коротковата? Мечтаешь отсосать или ищешь папика, шкура продажная». София Гудим просит не судить по внешности «Юбка коротковата? Мечтаешь отсосать или ищешь папика, шкура продажная». София Гудим просит не судить по внешности
Женский форум
Другое , Тигран Арутюнян , Алексей Миранчук , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку
Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку
15 вещей, которых он ждет от вас в постели
15 вещей, которых он ждет от вас в постели
Одинокого карлика женщины рвут на части
Одинокого карлика женщины рвут на части
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение