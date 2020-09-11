Экс-тренер «Локомотива» Батуренко: «Миранчука продали за копейки. Мы как ферма для других стран» 

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал переход экс-полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Стоимость трансфера оценивается в 14,5 млн евро.

«Рад ли, что Леша уехал в Европу? Нет. Если бы я сейчас работал в «Локомотиве», очень бы огорчился уходу Миранчука. Я считаю, что если мы хотим создать конкурентноспособный чемпионат, мы должны сохранять таких игроков. Не надо говорить: «Пусть едут»… Кто тогда в РПЛ-то будет играть?!

Мы как ферма для других стран. Я еще по-другому мыслю: а почему в России Крыховяк играет? Его же купили за приличные деньги, это сильный футболист из Европы. Как и Жоау Мариу, Эдер, Фернандеш, Фарфан… А своего лучшего игрока «Локо» почему-то должен отдавать. Для меня это непонятно. Покупать за огромную сумму одних игроков и продавать своих.

Говорите, Леша мечтал уехать в Европу? Я же не спорю с этим. Если хочет — пусть едет. Я говорю, что логики для меня в этом нет.

Лешу же продали за копейки. Возьмите такой талант в Европе и сюда привезите — во сколько он обойдется? Явно не в такие копейки. Вернусь к тому, что я сказал: мы берем за 17-18 миллионов Мариу или Крыховяка, и продаем свою звезду гораздо дешевле. Это как вообще?» — сказал Батуренко в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну

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