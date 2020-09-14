Нюша в пикантном монокини блеснула пятой точкой 

Звезда вновь покорила фанатов роскошными формами.

Нюша часто радует своих подписчиков новыми фотографиями. Обычно она сопровождает кадры рассуждениями о природе и ее спасении. Певица часто обсуждает в сети возможности экологического развития современного общества, однако в основном получает лишь критику в свой адрес за то, что вместо фотографий природы выкладывает свои слишком откровенные снимки.

На днях звезда не стала рассуждать об экологии, а просто опубликовала красивую фотографию. Она продемонстрировала летний лук: надела красивое розовое монокини, дополнив его модными солнцезащитными очками и ярким макияжем с акцентом на губы. Артистка расположилась на высоком стуле вполоборота, чтобы продемонстрировать всем свою подтянутую пятую точку.

Подписчики не ожидали увидеть такое на странице молодой мамы. Некоторые даже решили узнать, не будет ли Нюшу ругать муж за подобный фотосет. Однако многие отметили красивые формы звезды.