Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Нюша в пикантном монокини блеснула пятой точкой 

Киноафиша 1 час назад
Нюша в пикантном монокини блеснула пятой точкой
Фото: Киноафиша
Звезда вновь покорила фанатов роскошными формами.
Нюша часто радует своих подписчиков новыми фотографиями. Обычно она сопровождает кадры рассуждениями о природе и ее спасении. Певица часто обсуждает в сети возможности экологического развития современного общества, однако в основном получает лишь критику в свой адрес за то, что вместо фотографий природы выкладывает свои слишком откровенные снимки.
На днях звезда не стала рассуждать об экологии, а просто опубликовала красивую фотографию. Она продемонстрировала летний лук: надела красивое розовое монокини, дополнив его модными солнцезащитными очками и ярким макияжем с акцентом на губы. Артистка расположилась на высоком стуле вполоборота, чтобы продемонстрировать всем свою подтянутую пятую точку.
Подписчики не ожидали увидеть такое на странице молодой мамы. Некоторые даже решили узнать, не будет ли Нюшу ругать муж за подобный фотосет. Однако многие отметили красивые формы звезды.

«Аппетитные формы», «Детка, температуры рост и бабочки в животе», «Мамочка, ты огонь», «Нереальная фигурка», «Потрясла, поразила в самое сердце», «Срочно на пляж», «Бомбическая», «Шикарная, я влюбился!» — отметили фолловеры.

Видео дня. Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Киноафиша: последние новости
«Основной инстинкт»: Мирослава Карпович в резиновых сапогах бросила вызов Шэрон Стоун «Основной инстинкт»: Мирослава Карпович в резиновых сапогах бросила вызов Шэрон Стоун «Весь в маму»: как выглядит выросший красавец-сын Анастасии Заворотнюк «Весь в маму»: как выглядит выросший красавец-сын Анастасии Заворотнюк «Ему место сплетни собирать»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за новое шоу на ТВ «Ему место сплетни собирать»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за новое шоу на ТВ
Женский форум
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбань устроила жаркие танцы в роскошном отеле
Горбань устроила жаркие танцы в роскошном отеле
49-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья
49-летняя телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья
«Собчак несет какую-то чухню»
«Собчак несет какую-то чухню»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
03:10
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
Звёзды Любовь
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение