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«Маньячка в постели»: муж Николь Кидман об интимной жизни с 53-летней звездой 

Киноафиша 11 часов назад
Муж Николь Кидман назвал ее «маньячкой в постели»
Фото: Киноафиша
Актриса вдохновляет супруга на создание музыкальных хитов.
Николь Кидман не только помогла второму мужу побороть пагубные привычки, но и повлияла на его музыкальное творчество. По признанию Кита Урбана, супруга сделала его более раскрепощенным в течение последних нескольких лет, поэтому он стал больше экспериментировать в творчестве.
Причина его творческой свободы кроется в сексуальной жизни пары, которая вдохновила австралийского музыканта на создание хита о необыкновенной женщине. Она, несмотря на 10 лет брака, остается «маньячкой в постели» и просыпается среди ночи, чтобы заняться любовью.

«Это песня о Николь», — рассказал Урбан британскому изданию iNews.

Голливудская актриса и кантри-певец познакомились в Лос-Анджелесе в январе 2005 года на мероприятии, где чествовали знаменитых австралийцев. Николь в то время все еще переживала последствия болезненного развода с Томом Крузом, но Кит произвел на нее неизгладимое впечатление.

«Я вошла в зал, наполненный незнакомыми людьми. Подавленная и одинокая я увидела Кита и тут же поняла, что хочу прожить с ним всю жизнь», — признавалась Кидман.

Супруги женаты уже 14 лет и растят общих дочерей: одиннадцатилетнюю Сандэй Роуз и девятилетнюю Фэйт.
К слову, впервые Николь стала матерью (только приемной) в браке с Томом Крузом: они усыновили мальчика Коннора и девочку Изабеллу. После развода актеров приемные дети остались с отцом. В настоящее время 25-летний сын и 28-летняя дочь голливудских знаменитостей живут самостоятельно.
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