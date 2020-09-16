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Эмили Ратажковски обвинила известного фотографа в сексуальном насилии 

WMJ.ru и ещё 9 16 сентября 2020
Эмили Ратажковски обвинила известного фотографа в сексуальном насилии
Фото: WMJ.ru
Преступление произошло во время фотосессии, на которой модель позировала в нижнем белье.
Модель Эмили Ратажковски, известная не только сотрудничеством с крупными брендами, но и любовью к съемке в обнаженном виде, рассказала, что в 20 лет была изнасилована известным фотографом. Как написала она в колонке для New York Magazine, преступление произошло во время фотосессии у Джонатана Ледера, основателя эротического журнала Jacques.
Как пишет Ратажковски, она приехала сделать несколько снимков в нижнем белье и без него. Во время фотосессии ей стало холодно, она завернулась в одеяло. Ледер сел рядом и, пока они говорили, наливал ей вино. А позднее переключился на ее тело.
Все было как в тумане, я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Я поднесла руку к его запястью и с силой вытащила, не сказав ни слова. Он резко встал и ушел в темноту вверх по лестнице,
— написала Ратажковски. Позднее она запретила фотографу использовать снимки с этой фотосессии, но он все равно опубликовал их.
Джонатан Ледер обвинения отрицает. В интервью Page Six его представители назвали заявления модели ложными и объяснили их погоней за славой.
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Фото: Instagram/@emrata; face to face, ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
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