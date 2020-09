Эмили Ратажковски обвинила известного фотографа в сексуальном насилии 

Преступление произошло во время фотосессии, на которой модель позировала в нижнем белье.

Модель Эмили Ратажковски, известная не только сотрудничеством с крупными брендами, но и любовью к съемке в обнаженном виде, рассказала, что в 20 лет была изнасилована известным фотографом. Как написала она в колонке для New York Magazine, преступление произошло во время фотосессии у Джонатана Ледера , основателя эротического журнала Jacques.

Как пишет Ратажковски, она приехала сделать несколько снимков в нижнем белье и без него. Во время фотосессии ей стало холодно, она завернулась в одеяло. Ледер сел рядом и, пока они говорили, наливал ей вино. А позднее переключился на ее тело.

Все было как в тумане, я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Я поднесла руку к его запястью и с силой вытащила, не сказав ни слова. Он резко встал и ушел в темноту вверх по лестнице,

— написала Ратажковски. Позднее она запретила фотографу использовать снимки с этой фотосессии, но он все равно опубликовал их.

Джонатан Ледер обвинения отрицает. В интервью Page Six его представители назвали заявления модели ложными и объяснили их погоней за славой.

