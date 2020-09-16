Задача каналов и телезвезд — удивлять публику. В новом сезоне шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» удивлять публику будут не только собственно участники, но и член жюри Ольга Шелест . Оля поразит всех внешним видом — она сильно похудела. И это с учетом того, что телевизор прибавляет человеку около 4 кг: увидев Шелест в свежих выпусках, зритель может быть уверен — в жизни Оля еще стройнее. «Могла съесть торт за один присест»Ольга Шелест. Фото: канал «Россия 1»

— На сколько именно вы похудели и как вам это удалось?

— Я по жизни жуткая сладкоежка, могу за один присест съесть торт. Если заказываю в ресторане десерт и он мне очень нравится, закажу его второй раз. Я очень много ела сладкого и получала от этого неимоверное удовольствие. Могла вместе с детьми сесть за стол и доесть их мороженое и пирожные, когда в них уже не лезло. При этом я занималась спортом, была довольна своей фигурой, тем, как я себя чувствовала. На карантине случайно попалась на глаза книга «Я не люблю сладкое» (автор Регина Доктор. — Ред.), решила ее прочитать.

Так так было интересно: почему одни на этот сахар бросаются, а другим все равно? К примеру, у меня муж не любит и вообще не ест все эти десерты, булочки, мороженое и т. д. В этой книге с научной точки зрения рассказывается о том, как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело, какие необратимые реакции идут в организме, когда мы поедаем сахар. Когда понимаешь принцип воздействия сахара на организм, становится понятно, что он тебе не нужен и что удовольствие это очень сомнительное.

В общем, я отказалась от сахара. Прошел месяц, потом два. И оказалось, что у меня минус 7 кг. У меня не было такой задачи — похудеть, потому что я была в нормальной форме, но получился такой бонус. И я рада, что теперь независима от соблазна, какие случаются в нашей жизни.

— Как поменялась закадровая жизнь «Удивительных людей»?

— Многое изменилось. У нас тестируются на коронавирус и участники, и ведущие, и жюри, и публика. Все меры предосторожности принимаются — измеряют температуру, за кадром все ходят в масках, перчатках. Когда я после большого перерыва вижу знакомых, то обычно хочется броситься в объятия… Но теперь я хожу с растопыренными руками, чтобы ко мне не приближались — держали дистанцию.

Так что посылаем друг другу только воздушные поцелуи, потому что хочется остановить агрессивное распространение вируса. Но в целом все проходит в позитивном ключе, шоу получится таким, каким его привык видеть зритель. Хотя все разговоры крутятся, конечно же, вокруг пандемии — шутки, обсуждения новых жизненных ситуаций. Но мы с коллегами стараемся себя сдерживать, потому что, мне кажется, люди уже устали слышать об этой пандемии. Конечно, мы сейчас живем немножко в другой реальности и неизвестно, когда все стабилизируется, но хочется верить в хорошее.

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— На работе вы обниматься перестали, а в вашей повседневной жизни многие привычки изменились из-за пандемии?

— Конечно, переживаю за здоровье всех родных, близких, за детей прежде всего. Когда весной начали отменяться мероприятия, все это было ужасно неприятно. Тем не менее мы с семьей прекрасно провели время в самоизоляции. Конечно, мне не хватало живого общения с людьми.

Все стали очень часто мыть руки, что радует, я надеюсь, эта привычка сохранится надолго. А социальная дистанция мне нравится, потому что я не очень люблю сближаться с незнакомыми — когда стоишь в очереди в магазине, а кто-то дышит в спину, практически заглядывая в твой телефон… Сейчас можно человека вежливо попросить соблюдать дистанцию. И мне понравилось ходить в маске в магазин, в какие-то публичные места. Никто не узнает и не просит сфотографироваться. «Рекорд по сбору кубика Рубика — 30 секунд»Ольга Шелест. Фото: личный архив

— Что нового появилось в жизни вашей семьи благодаря четырем сезонам «Удивительных людей»?

— Когда на проекте я узнала о ментальной арифметике, то мне захотелось, чтобы мои дети познакомились с этой историей. Ментальная арифметика учит быть на ты с цифрами, помогает запоминать, считать в уме. Поэтому мы закупились книжками, узнали, какие рядом с домом есть математические курсы, и дети их посещали. Сейчас дочки ходят на сингапурскую математику — это тоже очень интересная вещь.

А я благодаря проекту научилась собирать кубик Рубика, мечтала об этом всю жизнь. Мой папа работал на Севере, уезжал в длительные командировки, а мы с мамой и сестрой ходили на телефонную станцию звонить ему. Ожидая, когда нас соединят по коммутатору с папой, я часами вертела кубик Рубика, и он никак у меня не складывался. И только теперь мечта осуществилась. Роман Страхов , победитель второго сезона «Удивительных людей», выиграл миллион и потратил его на то, чтобы о его методике сборки кубика узнало как можно больше людей.

Роман вместе со своей подругой издал книгу, в которой описывается очень простой способ сборки кубика — как детская считалочка. Просто надо запомнить этот алгоритм, проговаривая у себя в голове такую небольшую детскую историю. Роман мне эту книжку презентовал со своим автографом. И я, сев в поезд Москва — Санкт-Петербург, за три часа научилась собирать кубик. Это был невероятный восторг! И сейчас у нас по всему дому лежат эти кубики Рубика, и старшая дочь Муза (ей 6 лет) уже тоже посматривает на них. Она научилась собирать пока только одну сторону, но я думаю, благодаря этой методике скоро сможет собирать весь кубик и удивлять одноклассников.

Ольга Шелест. Фото: личный архив

— А какой у вас рекорд, за сколько собираете кубик?

— По-разному — смотря в какой конфигурации тебе достанется разобранный кубик. Либо придется делать какие-то дополнительные ходы, либо он соберется очень быстро. Рекорд у меня — 30 секунд.

— А чему еще научились, помимо покорения кубика Рубика?

— Проект вдохновил меня изучать мнемотехнику (совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций. — Ред.). С возрастом наша оперативная память заполняется, мы все куда-то на подкорку откладываем, а потом достать оттуда информацию сложно. Освоив мнемотехнику, благодаря ассоциативному ряду можно запомнить многие вещи, и не придется напрягаться, чтобы вспомнить. Мне кажется, здорово запоминать многое и вспоминать в нужный момент. К примеру, мы сейчас не помним номера телефонов, зная, что контакты есть в телефоне.

Ольга Шелест. Фото: личный архив

— В телефоне вообще теперь чего только нет. У вас в семье есть ограничения по использованию гаджетов? Иногда звезды запрещают в семьях использовать телефоны за ужином…

— Мы тоже ужинаем без телефонов. Иногда я позволяю детям, допустим, за обедом поставить планшет и посмотреть мультик — если они просят. Дочки сами выбирают, сколько времени хотят провести с гаджетами, но так как весь день расписан, то этого времени немного. Мы встаем, начинаются занятия, потом мы что-то креативим, потом играем. В свободное время дети выбирают — пойти погулять, или посмотреть мультик, или еще чем-то заняться.

Я прекрасно понимаю, что человечество развивается в сторону этих гаджетов. Важно, что это — какой-то отупляющий контент или все же образовательный. Перейдя на онлайн-обучение во время пандемии, мы с мужем поняли, что есть огромное количество порталов обучающих, образовательных, где информация детям дается через игру. Объясняем детям разницу между полезным потреблением гаджета и бесполезным проведением за ним времени. В целом у нас в семье больше живого общения, чем общения с гаджетами. «Преподаю дочкам русский»Красавицы дочки (слева направо): Айрис и Муза. Фото: личный архив

— Начался учебный год, поэтому времени свободного у детей стало еще меньше. Муза у вас ходит в необычную школу…

— Это англоязычная школа. Муза начала в ней учиться, когда ей был год и 10 месяцев, а Айрис там с двух лет. Обучение полностью на английском. Даже не обучение, а, скажем так, времяпрепровождение, потому что дочки еще маленькие. Ребенок погружен в англоязычную среду: 5 раз в неделю по 6 — 8 часов они проводят с англоговорящими детьми, с людьми. Они учатся по международной системе, поэтому у Музы будет в 6 лет уже второй класс, а Айрис еще дошкольница.

— А вы тоже учились в английской спецшколе?

— Нет! Я всю жизнь с какими-то страданиями и мучениями учила английский. Сначала это было в школе, когда у нас через пару месяцев обучения учительница уходила в декрет, очень долго искали ей замену, потом находили, потом опять что-то случалось. И у нас не было мотивации учить английский, потому что с каждым новым преподавателем мы изучали прошедший материал, скажем так, опять вникали в дело, а потом этот преподаватель опять куда-то исчезал. В институте то же самое. И, только оказавшись на MTV, я самостоятельно стала изучать английский язык, потому что мне не хватало его для общения в заграничных командировках, на интервью с иностранными звездами.

Ольга Шелест. Фото: канал Россия 1 И мне хотелось, чтобы дети хорошо говорили уже с раннего возраста, поэтому мы и отдали их в англоязычную школу. А русский язык преподаю им я. Мне кажется, я скоро получу диплом учителя начальных классов, потому что у меня есть учебники, я знаю разные методики преподавания — Айрис и Муза очень хорошо говорят, читают и пишут. В этом плане они развиваются в двух направлениях.

Сейчас недостаточно уже одного языка, ты должен быть полиглотом, чтобы хорошо себя чувствовать в любой обстановке, в любой стране мира. Подрастающему молодому поколению даже английского уже недостаточно. Поэтому мои дети еще дополнительно учат испанский.

У нас на проекте «Удивительные люди» была прекрасная девочка Белла Девяткина, которая с раннего детства знает 8 — 9 языков. И профессор Василий Ключарев (коллега Ольги по жюри. — Ред.) рассказал об исследованиях, которые показали, что дети-билингвы эмоционально более устойчивы к агрессивной внешней среде. Им проще справляться с проблемами и стрессами. Сейчас обучение во всем мире направлено не на коэффициент IQ, а именно на коэффициент эмоционального IQ. Важно, насколько ребенок эмоционально устойчив, разнообразен, умеет считывать и предугадывать эмоции людей, — от этого зависит, как дальше будет складываться его судьба. Есть исследования, которые доказали, что люди, знающие несколько иностранных языков, более успешны в жизни, нежели их сверстники. Личное делоОльга Шелест родилась 23 января 1977 года. На ТВ Ольга со студенческих лет. Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучшая ведущая развлекательной программы» за проект «Бодрое утро» (MTV). Работала в разных жанрах. Сейчас у Шелест проекты на канале «Россия» — «Удивительные люди», «Пятеро на одного», «Устами младенца». С супругом Алексеем Тишкиным воспитывают 6-летнюю Музу и 5-летнюю Айрис.

По воскресеньям/17:50 «Удивительные люди»