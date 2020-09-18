Любовница Тарзана готова простить стриптизера 

Анастасия Шульженко называет себя любовницей Тарзана. Она готова доказывать свои слова провокационными сообщениями, видео и фотографиями. У девушки есть все, чтобы показать, что связь с женатым мужчиной действительно была.

Шульженко даже согласилась сделать тест на беременность в эфире шоу Андрея Малахова . Он оказался отрицательным. Зал обвинил Анастасию в обмане, а та сделала вид, что лишилась чувств. По заявлениям девушки, она верит в свою беременность и до этого тесты были положительными.

Адвокат Шульженко заявил, что его клиентка не обманывает общественность. Связь с Тарзаном была, как и положительный тест на беременность, но вот факта кражи не было, как и инцидента с одурманивающими веществами. Это якобы Тарзан пытается снять с себя ответственность за измену Королевой.

Анастасия надеется, что подарит Глушко наследника. Она уже почти неделю муссирует тему отношений со стриптизером. Королева отмалчивается, а Тарзан находится в смятении — его поймали за руку. Стриптизер сделал признание, загнав себя в угол. Он удалил эмоциональное видео из своего Инстаграма, но оно никуда не ушло из Интернета.

Шульженко требует защиты. Она считает, что Королева ей мстит, пытаясь посадить ее за решетку. Анастасия уверяет, что у нее есть чувства к Тарзану и она его простит при определенных обстоятельствах. Вероятно, если Королева решит бросить стриптизера, то у Шульженко будет шанс построить семью с Глушко.

Если так произойдет, то Тарзану придется изменить линию поведения. Пока он выставляет себя жертвой обстоятельств и грозит соблазнительницы высшими силами.