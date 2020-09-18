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Любовница Тарзана готова простить стриптизера 

Вести Подмосковья и ещё 3 6 часов назад
Любовница Тарзана готова простить стриптизера
Фото: Вести Подмосковья
Анастасия Шульженко называет себя любовницей Тарзана. Она готова доказывать свои слова провокационными сообщениями, видео и фотографиями. У девушки есть все, чтобы показать, что связь с женатым мужчиной действительно была.
Шульженко даже согласилась сделать тест на беременность в эфире шоу Андрея Малахова. Он оказался отрицательным. Зал обвинил Анастасию в обмане, а та сделала вид, что лишилась чувств. По заявлениям девушки, она верит в свою беременность и до этого тесты были положительными.
Адвокат Шульженко заявил, что его клиентка не обманывает общественность. Связь с Тарзаном была, как и положительный тест на беременность, но вот факта кражи не было, как и инцидента с одурманивающими веществами. Это якобы Тарзан пытается снять с себя ответственность за измену Королевой.
Анастасия надеется, что подарит Глушко наследника. Она уже почти неделю муссирует тему отношений со стриптизером. Королева отмалчивается, а Тарзан находится в смятении — его поймали за руку. Стриптизер сделал признание, загнав себя в угол. Он удалил эмоциональное видео из своего Инстаграма, но оно никуда не ушло из Интернета.
Шульженко требует защиты. Она считает, что Королева ей мстит, пытаясь посадить ее за решетку. Анастасия уверяет, что у нее есть чувства к Тарзану и она его простит при определенных обстоятельствах. Вероятно, если Королева решит бросить стриптизера, то у Шульженко будет шанс построить семью с Глушко.
Если так произойдет, то Тарзану придется изменить линию поведения. Пока он выставляет себя жертвой обстоятельств и грозит соблазнительницы высшими силами.
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Другое , Анастасия Шульженко , Андрей Малахов
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