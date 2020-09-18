Ургант рассказал, как Петросян встречал сына из роддома 

Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. Его сыну при этом чуть более полугода. Ребенок появился в браке с Татьяной Брухуновой, 30-летней помощницей юмориста. Девушка утверждает, что она не разбивала семью комика. Якобы яблоком раздора в отношениях Петросяна и Степаненко был характер Степаненко, но никак не молодость подчиненной Евгения Вагановича.

Сам Петросян предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Артист держит личные фотографии в настоящих бумажных фотоальбомах и не собирается ни перед кем отчитываться. Так пожилой комик пишет в своем Инстаграме. Тем не менее, на свое 75-летие артист опубликовал фото с крошечным сыном, а Татьяна Брухунова рассказала, как скрывала беременность и ребенка от СМИ.

История вызвала резонанс. Во-первых, пара довольно публичная, так что ей было непросто скрывать от журналистов факт интересного положения и рождения наследника. А во-вторых, Петросян давно вышел из фертильного возраста, что заставило общественность думать, что для зачатия Вагана Евгеньевича пришлось использовать чудеса современной медицины.

Факт рождения наследника у Петросяна не мог остаться незамеченным. Его прокомментировали, наверное, все отечественные блогеры. В стороне не остался и Иван Ургант . В своем шоу он активно обсуждал факт отцовства Евгения Вагановича.

Ургант пошутил, что персонал роддома, увидев, кто и в каком возрасте забирает своего сына из роддома, воскликнул: «Чума чудильная!». Действительно, 75-летних отцов не так часто видят сотрудники родовспомогательных учреждений.

Ургант прокомментировал и снимок с улыбающимся Ваганом Евгеньевичем. Он предположил, что малыш хихикает с шуток про шпингалеты и чугуевские подтяжки. Хрусталев узрел на снимке аналогию со знаменитой сценой из мультфильма «Король Лев».