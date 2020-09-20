«Грудь, ножки, талия!»: похудевшая Пелагея блеснула фигурой после развода 

Звезда получила государственную награду.
На днях Пелагея порадовала своих поклонников не только очередным достижением в карьере, но и своим посвежевшим внешним видом. Артистка опубликовала в микроблоге серию снимков, на которых показала себя в роскошном образе.
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Поле торжественно вручили звание Заслуженной. Значок, удостоверение, все по-взрослому 😅 Церемония проходила Большом Театре. 🤘🏼 Ещё раз поздравляем! #пелагея #пелагеяханова #пелагеятелегина #пелагеясергеевна #большойтеатр #заслуженныйартист
Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)
17 Сен 2020 в 5:29 PDT Пелагея надела модное платье-рубашку изумрудного цвета, подвязала его поясом, чтобы подчеркнуть изящную талию, и обула бежевые лодочки. Свой образ звезда дополнила легкими локонами и ярким макияжем с акцентом на глаза и губы.
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11 сентября группа «ПЕЛАГЕЯ» — хэдлайнер на одном из самых крупных российских фестивалей «Сердце Евразии» (Уфа) А пока — Поля увезла дочку покупаться на турецкое побережье😉 #пелагея #пелагеятелегина #пелагеяханова #пелагеясергеевна #пелагеямыстобой #пелагеянеконцертное #пелагеяванлавнавсегда
Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)
8 Сен 2020 в 6:00 PDT В таком роскошном наряде она появилась в Большом театре, где чествовали заслуженных артистов России. Пелагея также получила государственную награду, о чем и сообщила своим фанатам в сети, показав подписчикам удостоверение заслуженной артистки и значок.
Фолловеры знаменитости порадовались за нее и отметили, что она заметно похудела и похорошела после расставания с бывшим супругом Иваном Телегиным. «С каждым годом все краше и милее», «Очень красивое платье!», «Ох уж эта осиная талия!», «Красота под стать таланту», «Просто расцвела после развода! Так держать», «Идеал женщины», «Магически красивая», «Очаровательная красавица! Все при ней», «Королевское платье!», «Хорошенькая-то какая!», «Неземная», — оставили комментарии пользователи сети.