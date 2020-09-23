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Вдова Кобзона Нелли: Иосиф помогает мне с небес! 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Вдова Кобзона Нелли: Иосиф помогает мне с небес!
Фото: ИД "Собеседник"
Клип памяти Иосифа Кобзона презентовали в Москве. Десятки звезд, включая Баскова, Королёву, Валерию и других, исполнили песню, посвященную великому певцу. Во время премьеры многие из присутствующих не могли сдержать слез.
Александр Олешко появился на презентации одним из первых. Как оказалось, с Иосифом Давыдовичем они очень дружили и часто выступали вместе.
— Он был откровенным человеком, — рассказывает Олешко. — И очень боялся возраста 75 лет. Как-то мы с ним ехали в аэропорт и он сказал: «Все мои друзья и многие великие люди уходили именно в этом возрасте. Очень боюсь этого возраста!» Я ему сказал: «Иосиф Давыдович, чего вы боитесь? Ведь вам уже 77 лет». Он повернулся и так совершенно по-детски сказал: «Вот видишь, проскочил!» Он как ребенок радовался этому. Мы все думали, что он «проскочит» и 85 лет, и 90…
В последние годы жизни ему было непросто выходить на сцену, — продолжил Александр. — Зрители даже не догадывались, какие трудности он испытывает. На протяжении многих лет он не рассказывал о своей болезни. Знали только близкие! При этом Иосиф Давыдович абсолютно никогда не требовал к себе никакого особого отношения. Мы гастролировали в северных городах. Он всегда перемещался с нами на обычных автобусах, машинах, летал на совершенно простых вертолетах, где бак с бензином стоял посередине, прямо возле кресел.
Лариса Долина во время просмотра ролика расчувствовалась. Певица призналась, что Кобзона ей не хватает. Ведь он всегда заряжал ее позитивом.
— Когда мы с ним встречались, у него всегда было оптимистичное настроение, — улыбнулась Лариса Александровна. — И он заряжал им всех вокруг. Когда мы виделись, он первым делом рассказывал мне новый анекдот. И всё: хорошее настроение на весь день было обеспечено. А как он любил Нелли! Я много повидала счастливых союзов. Но эта пара вызывала у меня всегда особое чувство. Ближе, чем они друг с другом, наверное, никого не было и не будет.
Сама Нелли уверяет: мужа ей не хватает. Впрочем, вдова великого певца призналась, что до сих пор держит с ним связь.
— Иосиф мне снится часто, — рассказала Нелли. — Во снах приходит всегда светлым. В основном он приходит в тот момент, когда мне нужно в чем-то помочь, поддержать, напомнить о себе. Такие моменты случаются достаточно часто. Порой я сама думаю: «Иосиф Давыдович что бы мне сейчас сказал? Как я должна поступить, чтобы все было хорошо?» У меня такое впечатление, что он с небес мне подсказывает.
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