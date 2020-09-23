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Лера Кудрявцева перевезла перенесшую инсульт маму в Москву 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Лера Кудрявцева перевезла перенесшую инсульт маму в Москву
Фото: Экспресс газета
Лера Кудрявцева сообщила поклонникам о состоянии своей матери после перенесенного инсульта. Женщина настолько окрепла, что телеведущая смогла перевезти родительницу в Москву в реабилитационный центр. До этого мама Леры находилась в больнице в Крыму.
«Мамочку перевезли в Москву. Полет перенесла нормально. Сейчас она уже в реабилитационном центре. Теперь нам самое главное восстановиться, чтобы ходила нога, работала рука. В общем, берегите своих родителей!» — сообщила Лера.
Поклонники поддерживают Кудрявцеву и желают скорейшего выздоровления ее маме. Ранее Лера признавалась, что в какой-то момент пала духом, однако теперь ведущая уверена, что они смогут преодолеть все трудности. В ближайшее время Александра Ивановна будет находиться в реабилитационном центре и восстанавливаться после инсульта.
78-летней маме Леры стало плохо во время отдыха в Алуште в конце августа. Александра Ивановна должна была отправиться на концерт Сергея Лазарева, но в результате оказалась в больнице.
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Женский форум
Другое , Сергей Лазарев , Лера Кудрявцева
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