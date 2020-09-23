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Андрей Державин представит новую песню впервые за 20 лет 

Вечерняя Москва 21 час назад
Андрей Державин представит новую песню впервые за 20 лет
Фото: Вечерняя Москва
24 сентября на «Дорожном радио» состоится премьера песни Андрея Державина «Связь». Популярный певец и композитор представит свой первый за 20 лет сингл.
Автор всенародно любимых хитов «Не плачь, Алиса!», «Чужая свадьба», «Журавли» и других написал свою новую песню на стихи поэтессы Солы Моновой:
— На дворе был разгар пандемии, все мы чувствовали себя оторванными друг от друга. Читая эти строки, я понял, что они про меня, про каждого из нас! Взял рядом стоявшую гитару и начал напевать текст. Так, практически сразу, появился готовый вариант мелодии. Наутро я поехал на студию и вечером того же дня стало совершенно ясно: песне быть!
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