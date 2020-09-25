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Цымбалюк-Романовская сообщила о тяжелом состоянии Джигарханяна

runews24.ruиещё 7
4 часа назад
Виталина отметила, что очень обижена на Армена, но все равно готова помочь артисту, поселив его в их общей квартире, которая после развода досталась ей. Но она осознает, что люди, которые на данный момент его окружают, не дадут ей сделать этого, так как в противном случае, станет известно об их «грязных делишках». Именно поэтому они отдалили от Джигарханяна родственников и близких друзей, сменив его номер телефона. Сейчас дозвониться ему невозможно и судя по последнему фоту в соцсетях, где у него замечается бессмысленный взгляд, дела у актера очень плохи.
Цымбалюк-Романовская сообщила о тяжелом состоянии Джигарханяна
Фото: runews24.rurunews24.ru
Виталина говорит, что процессы в организме актера уже необратимы и он медленно превращается в «овощ».
Фото: из открытых источников
Фото: Instagram
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