Цымбалюк-Романовская сообщила о тяжелом состоянии Джигарханяна

Виталина отметила, что очень обижена на Армена, но все равно готова помочь артисту, поселив его в их общей квартире, которая после развода досталась ей. Но она осознает, что люди, которые на данный момент его окружают, не дадут ей сделать этого, так как в противном случае, станет известно об их «грязных делишках». Именно поэтому они отдалили от Джигарханяна родственников и близких друзей, сменив его номер телефона. Сейчас дозвониться ему невозможно и судя по последнему фоту в соцсетях, где у него замечается бессмысленный взгляд, дела у актера очень плохи.