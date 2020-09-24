«Чудом осталась жива»: диетолог назвал причины ненависти Пугачёвой к врачам

По словам врача, Пугачёвой сделали неудачную то ли липосакцию, то ли ещё какую процедуру, занесли инфекцию, и она чудом осталась жива, с тех пор она ненавидит врачей. Он считает, что певица всё же обратилась к заграничным специалистам, которые помогли артистке похудеть.